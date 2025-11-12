La inflación fue de 2,3% en octubre con una variación interanual de 31,3%

Qué es lo que más subió

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Qué es lo que menos subió

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

Qué dijo el ministro de Economía sobre el dato

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó, tras conocerse el dato, que el "proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses". "Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos", destacó.

El análisis de Caputo, fue elogiado por el presidente Javier Milei, quien también se pronunció en redes sociales. "Muy importante el último párrafo. Vaaaaaamooo Toto!", escribió el mandatario en referencia al análisis del titular del Palacio de Hacienda.

Además, Caputo ponderó que el dato de la inflación en su comparación anual, de 31,3%, representó 18 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Según indicó el titular de la cartera de Economía, esta variación interanual es la "más baja desde julio de 2018".

En cuanto al guarismo de 24,8% en el acumulado de los primeros 10 meses del año, remarcó que es la "menor para este período del año desde 2017" cuando el dato había sido 19,4%.

"La media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018", elogió .