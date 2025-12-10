En vivo Radio La Red
Economía
Argentina
Bono
CON UNA TASA DE 9,25%

Después de ocho años, Argentina colocó un bono en dólares por US$ 1.000 millones

El Gobierno consiguió USD 1.000 millones con el BONAR 2029N, un bono en dólares bajo ley local que se colocó al 9,26 por ciento y recibió ofertas por más de USD 1.400 millones.

Después de ocho años, Argentina colocó un bono en dólares por US$ 1.000 millones
Leé también ¡Atención trabajadores! ¿Hay asueto el 24 y 31 de diciembre en Argentina?
Se acercan las fiestas y surgen dudas sobre si hay que trabajar en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

El bono está denominado en dólares, paga un cupón del 6,5 por ciento anual en dos cuotas y devuelve todo el capital al vencimiento, fijado para el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el desembolso se harán únicamente en dólares y bajo ley argentina. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, ingresaron ofertas por más de USD 1.400 millones de más de 2500 inversores.

luis caputo milei.jpg

Según explicó Economía en un comunicado, el rendimiento del bono se ubicó 550 puntos básicos por encima de los títulos del Tesoro de Estados Unidos equivalentes y unos 100 puntos básicos por debajo de los bonos argentinos ya emitidos con plazos similares. Para la cartera económica, ese recorte en la prima refleja la valoración de la estructura del instrumento y la confianza del mercado en los avances de los fundamentals locales.

Los fondos obtenidos se destinarán al pago de los Bonares 2029 y 2030 que vencen el 9 de enero. A comienzos de 2025, el cronograma oficial contempla compromisos por USD 4.200 millones, y la intención del Gobierno es cubrirlos sin recurrir a las reservas netas del Banco Central. Con la reapertura del crédito, la meta es llevar el riesgo país debajo de los 500 puntos y habilitar el regreso a los mercados internacionales.

La última vez que Argentina emitió deuda en el exterior había sido en enero de 2018, durante la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Aunque este bono está en dólares, su sujeción a ley local hace que no implique un retorno pleno al financiamiento externo.

Caputo remarcó que la operación permitirá atender parte del vencimiento del 9 de enero sin afectar las reservas. Lo recaudado cubrirá la refinanciación del capital de los AL29 y AL30, por un monto que ronda los USD 1.186 millones correspondientes al inicio de 2026.

