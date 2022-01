La meta de equilibrio fiscal, una crucial diferencia para cerrar la negociación con el FMI: ¿qué se discute?

Por este motivo es que el deseo de Martín Guzmán de estirar el sendero al equilibrio fiscal hasta el 2027 no cuenta con antecedentes en programas recientes del Fondo Monetario Internacional. Según fuentes a las que accedió A24.com, las diferencias entre las partes son amplias y por ende son altas las chances de que la Argentina no cumpla con el pago al FMI de u$s 2.800 millones el 22 de marzo próximo.