Se va un grande

Tras dos décadas al aire, Beto Casella se despidió de Bendita con un emotivo homenaje

Beto Casella se despidió de Bendita luego de veinte años al aire como conductor de un ciclo que combinó humor, información y una fuerte conexión con el público. Desde la producción, decidieron homenajearlo con un repaso sobre todos estos años.

19 dic 2025, 20:51
Beto Casella se suma a la lista de figuras que dejan su ciclo histórico. En su caso, el conductor se despidió de Bendita tras veinte años al aire, poniendo fin a una etapa que marcó a fuego la pantalla de El Nueve.

Como ocurrió con Sandra Borghi en El Trece, su salida se da en un contexto de fuertes tensiones con las autoridades del canal, un conflicto que, puertas adentro, terminó de empujarlo a dar un paso al costado, pegar el portazo y comenzar a negociar su desembarco en América TV. Sin embargo, no hay rencores, y quedó demostrado con el video homenaje que le prepararon.

"20 años. El dolar estaba $285 cuando arrancamos", comenzó el programa Casella, fiel con su estilo humorístico.

"En pandemia que tanto nos marcó. Fue donde más muestras de afectos recibimos, hoy todavía. En pandemia eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reirme un ratito", recordó el conductor, con el desconsolado llanto de Alejandra Maglietti de fondo.

Sobre su salida, Beto fue claro al respecto, haciendo alusión a la tensión que existió pero que, según dejó entrever, ya parece haber sanado: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”.

“Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene. Otros se quedarán. Mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, voy a hinchar por este espacio porque hay tanta gente que quiero. Agradecer a la gente amiga, a los que me enseñaron a hacer periodismo. A mis hijos, porque la familia te nutre para ser feliz en el laburo”, aseguró.

Una mención especial al público que fue un fiel seguidor del ciclo. "Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años", agradeció.

Noticia en desarrollo...

     

 

