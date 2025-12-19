Tras dos décadas al aire, Beto Casella se despidió de Bendita con un emotivo homenaje

Sobre su salida, Beto fue claro al respecto, haciendo alusión a la tensión que existió pero que, según dejó entrever, ya parece haber sanado: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”.

“Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene. Otros se quedarán. Mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, voy a hinchar por este espacio porque hay tanta gente que quiero. Agradecer a la gente amiga, a los que me enseñaron a hacer periodismo. A mis hijos, porque la familia te nutre para ser feliz en el laburo”, aseguró.

Una mención especial al público que fue un fiel seguidor del ciclo. "Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años", agradeció.

Noticia en desarrollo...