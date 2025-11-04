La provincia de Buenos Aires presentó el Presupuesto 2026 ante la Legislatura y anunció una baja de impuestos

“No habrá cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Esta ley representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, subrayó el titular de ARBA.

Patentes automotor: 75% de los bonaerenses pagará menos

Una de las medidas más destacadas es la reducción del Impuesto Automotor, que beneficiará a tres de cada cuatro propietarios de vehículos. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los bonaerenses, gracias a la reformulación de las tablas”, explicó Girard.

girard-magario-guerrera-lopezjoeg Cristian Girard, Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.

La tabla pasará de 15 a 5 tramos, con alícuotas del 1% al 4,5%, lo que sitúa a la provincia entre las jurisdicciones con menor costo de patente del país. En comparación, la Ciudad de Buenos Aires mantiene tasas entre 1,6% y 8%.

Alivio para pymes: 46.000 nuevas beneficiadas

En Ingresos Brutos, el Gobierno bonaerense no aplicará aumentos ni creará nuevos tributos. Se mantendrá el régimen de alícuotas reducidas, con una actualización del 40% en los montos de facturación anual, lo que permitirá que unas 46.000 pymes accedan a beneficios fiscales.

Además, continuará el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (IBS), que ya incluye 1,4 millones de contribuyentes, con menores tasas y sin retenciones bancarias. “La ley acompaña a quienes producen y trabajan, y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen”, enfatizó Girard.

Sin cambios en Sellos ni nuevas exenciones

El Impuesto de Sellos se mantendrá sin modificaciones en su estructura ni en las alícuotas vigentes. Tampoco se aplicarán anticipos extraordinarios a grandes contribuyentes.

A la vez, se eliminarán exenciones a inversores financieros que operan con títulos públicos, en línea con la política de progresividad y equidad tributaria.