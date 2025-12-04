A24.com

PANORAMA DIFÍCIL

El video que cambia todo: Wanda Nara, complicadísima en la Justicia tras la denuncia de Mauro Icardi

Mauro Icardi presentó una prueba contundente en la Justicia luego de la nueva denuncia que realizó contra su ex, Wanda Nara.

4 dic 2025, 18:12
Este jueves, la situación judicial entre Mauro Icardi, Wanda Nara y el entorno familiar volvió a tomar fuerza luego de que en DDM (América TV), el programa de Mariana Fabbiani, se diera a conocer material que —según señalaron en el ciclo— está siendo analizado por la Justicia y podría complicar la posición de la mediática.

La información expuesta corresponde a una presentación realizada por Mauro Icardi, quien incorporó imágenes de su ex pareja en un show de Martín Cirio, argumentando que allí se habrían dado situaciones no aptas para menores mientras sus hijas estaban presentes.

Sigue el escándalo: Mauro Icardi presentó otra demanda contra Wanda Nara por exponer a sus hijas

El informe presentado en el programa mostró fragmentos del espectáculo en el que Wanda Nara subió al escenario junto al humorista. Según la denuncia, parte del público comenzó a gritar una frase concreta, que también figura en el expediente judicial. En el video se escucha al público corear: “Manicero, manicero”, a modo de burla del ídolo del Galatasaray, algo que fue remarcado como uno de los elementos que el ex futbolista considera inapropiados para las menores.

De acuerdo con lo que explicaron en DDM (América TV), las abogadas de Mauro Icardi argumentan que este episodio encaja dentro de una serie de conductas que, según él, demostrarían un incumplimiento de ciertas pautas relacionadas con el cuidado de las niñas. El material fue entregado en la Justicia como prueba dentro del expediente que se abrió tras la presentación formal del jugador.

En el ciclo de Mariana Fabbiani también destacaron que el conflicto entre la expareja se encuentra en un momento especialmente sensible, ya que cualquier nueva evidencia puede modificar el rumbo de la causa. Mientras tanto, la exposición del video generó fuerte repercusión en redes y volvió a instalar la discusión pública sobre los límites, la responsabilidad parental y el rol de la exposición mediática en contextos familiares.

¿Por qué Mauro Icardi realizó otra demanda contra Wanda Nara?

Este miércoles, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani informó que Mauro Icardi presentó una nueva demanda contra Wanda Nara. La noticia generó gran repercusión, ya que la disputa gira en torno al uso de redes sociales y la exposición pública de sus hijas.

"Se hizo una nueva presentación del lado de las abogadas de Mauro Icardi respecto a las redes sociales y la exposición de las chicas", comenzó diciendo la panelista.

Uno de los puntos más relevantes de la demanda está relacionado con el uso de TikTok. "En este documento lo que están diciendo es: 'No hay consentimiento paterno de usar TikTok'", contó Balbiani.

Para contextualizar la situación, la panelista recordó una normativa reciente: "Ayer la Unión Europea dijo que los chicos tienen prohibido usar redes sociales hasta los 16 años".

La presentación judicial también está vinculada a la participación de las niñas en el show de Martín Cirio. Matías Vázquez lo remarcó: "Icardi lo hace también a partir del show de Martín Cirio".

Balbiani detalló cómo fue aquel episodio: "El día 9 de noviembre de 2025 Wanda Nara llevó a sus hijas al Movistar Arena y después se empezaron a ver imágenes en las que le gritaban a Mauro Icardi a modo de broma: 'Manicero, manicero'".

Pampito, por su parte, agregó: "Todos estos videos fueron adjuntados por Mauro Icardi y sus abogadas en la causa que le hace Mauro a Wanda de haber llevado a las niñas. La verdad que el show de Martín Cirio no era para las nenas. No es en contra de Martín Cirio, el show no es para niños".

Por último, Balbiani leyó un fragmento del escrito judicial: "La señora Nara, su señoría, intentó en los días sucesivos a este show instalar falsamente en todos los medios que sus hijas se encontraban supuestamente en su camarín y no se encontraban presentes cuando ocurrió el penoso y irreprochable hecho. Pero se olvidó que ella misma había señalado desde arriba del escenario que las niñas estaban presentes".

