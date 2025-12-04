El video que cambia todo: Wanda Nara, complicadísima en la Justicia tras la denuncia de Mauro Icardi

En el ciclo de Mariana Fabbiani también destacaron que el conflicto entre la expareja se encuentra en un momento especialmente sensible, ya que cualquier nueva evidencia puede modificar el rumbo de la causa. Mientras tanto, la exposición del video generó fuerte repercusión en redes y volvió a instalar la discusión pública sobre los límites, la responsabilidad parental y el rol de la exposición mediática en contextos familiares.

¿Por qué Mauro Icardi realizó otra demanda contra Wanda Nara?

Este miércoles, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani informó que Mauro Icardi presentó una nueva demanda contra Wanda Nara. La noticia generó gran repercusión, ya que la disputa gira en torno al uso de redes sociales y la exposición pública de sus hijas.

"Se hizo una nueva presentación del lado de las abogadas de Mauro Icardi respecto a las redes sociales y la exposición de las chicas", comenzó diciendo la panelista.

Uno de los puntos más relevantes de la demanda está relacionado con el uso de TikTok. "En este documento lo que están diciendo es: 'No hay consentimiento paterno de usar TikTok'", contó Balbiani.

Para contextualizar la situación, la panelista recordó una normativa reciente: "Ayer la Unión Europea dijo que los chicos tienen prohibido usar redes sociales hasta los 16 años".

La presentación judicial también está vinculada a la participación de las niñas en el show de Martín Cirio. Matías Vázquez lo remarcó: "Icardi lo hace también a partir del show de Martín Cirio".

Balbiani detalló cómo fue aquel episodio: "El día 9 de noviembre de 2025 Wanda Nara llevó a sus hijas al Movistar Arena y después se empezaron a ver imágenes en las que le gritaban a Mauro Icardi a modo de broma: 'Manicero, manicero'".

Pampito, por su parte, agregó: "Todos estos videos fueron adjuntados por Mauro Icardi y sus abogadas en la causa que le hace Mauro a Wanda de haber llevado a las niñas. La verdad que el show de Martín Cirio no era para las nenas. No es en contra de Martín Cirio, el show no es para niños".

Por último, Balbiani leyó un fragmento del escrito judicial: "La señora Nara, su señoría, intentó en los días sucesivos a este show instalar falsamente en todos los medios que sus hijas se encontraban supuestamente en su camarín y no se encontraban presentes cuando ocurrió el penoso y irreprochable hecho. Pero se olvidó que ella misma había señalado desde arriba del escenario que las niñas estaban presentes".