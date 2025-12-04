Tensión entre Vicuña y Moritán: qué actitud de Priscila Crivocapich hacia Anita Espasandín dejó a todos en shock

Por último, las cámaras registraron el momento en que ambas se saludaron, aunque al ser consultadas prefirieron no dar declaraciones y evitar cualquier comentario público.

El sábado 29 de noviembre, Benjamín Vicuña celebra sus 47 años. Aunque la noche anterior compartió una íntima reunión con su pareja y un grupo cercano de amigos, fue durante la mañana cuando Anita Espasandín decidió sorprender al actor chileno con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Lo acompañó con una serie de imágenes de los viajes que realizaron juntos alrededor del mundo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el delicado pero evidente guiño que lanzó, sin mencionarla directamente, hacia la ex del intérprete, Eugenia “China” Suárez.

Desde hace tiempo, Vicuña mantiene un fuerte y complejo enfrentamiento legal con la madre de sus hijos menores. La disputa gira en torno al lugar de residencia de Magnolia y Amancio, quienes en los últimos meses estuvieron alternando entre Buenos Aires y Turquía. Esto ocurrió desde que la China Suárez se mudó a Estambul junto a Mauro Icardi, debido a los compromisos futbolísticos del delantero con el Galatasaray.

En ese contexto, y aprovechando la costumbre cada vez más extendida de enviar saludos públicos en fechas especiales, Espasandín compartió su dedicatoria en Instagram. Bajo el encabezado "Deseos", la economista escribió con ternura: "Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano; que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos; que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión".

Hasta ese punto, el posteo parecía un gesto afectuoso sin mayores lecturas. Pero en un párrafo aparte agregó: "Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan". Los seguidores interpretaron de inmediato esas palabras como una indirecta vinculada al conflicto que el actor mantiene con la China Suárez.

Finalmente, Espasandín cerró su mensaje de cumpleaños para Benjamín, con quien lleva más de un año de relación, con otra declaración cargada de cariño: "Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF (te amo fuerte) Benjamin. Feliz cumpleaños".

Fiel a su estilo caballeroso, Vicuña respondió rápidamente en la publicación. Entre los comentarios se pudo leer: "Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos mas años contigo". Eso sí, evitó referirse de manera directa a las “batallas” mencionadas por su novia.

