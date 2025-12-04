La tajante respuesta de Benjamín Vicuña a los rumores sobre su negocio y supuesto encuentro con Wanda Nara

Embed

Qué dijo Wanda Nara del perfume de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña lanzó su nueva fragancia y sorprendió a todos con un gesto inesperado: entre los primeros envíos especiales, incluyó una caja destinada a Wanda Nara. Un detalle elegante, sí, pero que nadie imaginó que abriría otro capítulo mediático.

Lo que encendió la mecha fue la respuesta de Wanda. En lugar de agradecerle en privado, decidió compartirlo en sus historias: foto del frasco, mención directa al actor y un elogio tan luminoso que parecía escrito con luces LED. Las redes, por supuesto, explotaron.

El contexto tampoco ayuda a bajar la espuma. Los hijos menores que Vicuña comparte con la China Suárez están pasando estos días en Turquía, conviviendo con ella… y también con Mauro Icardi. Al mismo tiempo, Wanda continúa en plena disputa por la situación de sus hijas y por recuperar sus pertenencias que quedaron justamente en ese país.

El escenario es un rompecabezas complejo: Vicuña no está conforme con la dinámica actual y está moviendo fichas en la Justicia por la custodia. La China, por su parte, sube contenido desde su casa con una estética impecable y un detalle que no pasó inadvertido: los chicos allí, dando a entender que las fiestas las pasarán con ella, algo que el actor quería negociar.