La tajante respuesta de Benjamín Vicuña a los rumores sobre su negocio y supuesto encuentro con Wanda Nara

Luego de que trascendiera el rumor de un posible encuentro entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara en Punta del Este por el lanzamiento del perfume, el actor decidió salir a responder y aclarar la situación.

4 dic 2025, 18:06
En los últimos días empezó a tomar fuerza un rumor que encendió el mundo del espectáculo: Wanda Nara y Benjamín Vicuña podrían tener un encuentro estelar en Punta del Este, nada menos que en el marco del lanzamiento de una nueva fragancia. La coincidencia de ambos en un mismo evento, en pleno verano esteño, desató todo tipo de especulaciones.

La bomba la tiró Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TV Pública), y alcanzó con que lo mencionara para que la maquinaria del chimento se pusiera en marcha. Si bien se habló de un posible cruce estrictamente laboral, muchos no tardaron en deslizar que la situación podría incomodar —o al menos poner en alerta— a la China Suárez, dado el historial de conflictos que envuelve a los tres.

En primer lugar, se refirió a su línea de fragancias y al camino que ha recorrido en el mercado: “Ya llevamos cuatro o cinco años con seis fragancias distintas, tanto en Chile como en Argentina”. Y agregó sobre si existe un proyecto con la mediática:Estoy agradecido por el revuelo que se generó”.

Lo cierto es que el actor chileno frenó en seco esas versiones y salió al cruce del periodista durante una entrevista en Intrusos (América TV): No, completamente falso, es siempre la misma persona que dice lo mismo, pero no es real”.

Qué dijo Wanda Nara del perfume de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña lanzó su nueva fragancia y sorprendió a todos con un gesto inesperado: entre los primeros envíos especiales, incluyó una caja destinada a Wanda Nara. Un detalle elegante, sí, pero que nadie imaginó que abriría otro capítulo mediático.

Lo que encendió la mecha fue la respuesta de Wanda. En lugar de agradecerle en privado, decidió compartirlo en sus historias: foto del frasco, mención directa al actor y un elogio tan luminoso que parecía escrito con luces LED. Las redes, por supuesto, explotaron.

El contexto tampoco ayuda a bajar la espuma. Los hijos menores que Vicuña comparte con la China Suárez están pasando estos días en Turquía, conviviendo con ella… y también con Mauro Icardi. Al mismo tiempo, Wanda continúa en plena disputa por la situación de sus hijas y por recuperar sus pertenencias que quedaron justamente en ese país.

El escenario es un rompecabezas complejo: Vicuña no está conforme con la dinámica actual y está moviendo fichas en la Justicia por la custodia. La China, por su parte, sube contenido desde su casa con una estética impecable y un detalle que no pasó inadvertido: los chicos allí, dando a entender que las fiestas las pasarán con ella, algo que el actor quería negociar.

