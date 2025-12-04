Expusieron detalles del proyecto de Araceli González que quedó trunco ¿por pedido de Adrián Suar?

"Araceli era la primera opción para la conducción. Me llegué a reunir con ella para contarle los detalles. Se entusiasmaron con ella y después se desentusiasmaron", sumó.

"¿Hay alguien que decía 'Araceli acá no'?", deslizó Romina Scalora. "No a mí no me dijeron eso, pero me dijeron: 'pensemos más nombres'", sentenció el ex productor de Corte y confección.

¿Qué dijo Araceli González de Adrián Suar y Griselda Siciliani?

Araceli González volvió a El Trece después de diez años para participar de Otro Día Perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini, y su regreso ya empezó a generar ruido. No se trata de una aparición más: su retorno a la pantalla tras una década y con una tensión que nunca terminó de resolverse con Adrián Suar.

Es de público conocimiento que la relación entre la actriz y el productor —su expareja y padre de su hijo, Tomás Kirzner— no terminó en los mejores términos. Según contó en distintas oportunidades, gran parte del distanciamiento responde más a actitudes de él que a decisiones propias.

Un panorama similar se dio con Griselda Siciliani. La tensión entre ambas se encendió años atrás, además de que Araceli la acusó de “roba maridos” cuando sintió que la actriz ninguneó a Fabián Mazzei, su actual marido, poniendo en duda su capacidad actoral. Aquella frase quedó marcada y, desde entonces, el vínculo no volvió a recomponerse.

“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época”, explicó en primera instancia la actriz acerca de cómo vivió su regreso a la señal.

Por otro lado, también se refirió al vínculo con su exesposo: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”. Y agregó, deslizando una indirecta: “Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida”.

“Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella”, concluyó sobre el vínculo con Siciliani, dejando en claro también cuáles son hoy sus prioridades personales.