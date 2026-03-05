Inflación de febrero: ¿cuál es la expectativa de las consultoras que releva el Banco Central?

Las revisiones también alcanzaron a la proyección anual. Mientras que en el relevamiento anterior los especialistas preveían una inflación de 22,5% para todo 2026, ahora estiman que el avance del IPC podría ubicarse cerca del 26,1%.

Expectativas para el dólar

Las previsiones sobre el tipo de cambio mostraron el movimiento contrario. A diferencia de lo ocurrido con la inflación, las proyecciones del dólar se corrigieron a la baja.

Según el REM, el tipo de cambio mayorista cerraría marzo en torno a los $1.429. Ese valor representa una reducción de $72,8 frente a lo que el mercado había proyectado en la edición anterior del informe.

El cálculo se realiza sobre el dólar mayorista, que es la cotización utilizada por bancos y grandes empresas para operaciones de comercio exterior.

Las estimaciones indican que el tipo de cambio mantendría una suba gradual durante los próximos meses y que alcanzaría la zona de $1.500 hacia junio.

Para el cierre de 2026, los analistas esperan un dólar mayorista cercano a $1.707, lo que implica $43,2 menos que lo previsto en el relevamiento anterior. En tanto, para febrero de 2027 anticipan un valor de $1.748, también por debajo de la proyección realizada el mes pasado.

Tasas de interés

El relevamiento del Banco Central también incluye pronósticos sobre la tasa TAMAR, que refleja el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo de entre 30 y 35 días por montos superiores a los $1.000 millones.

Para marzo, el mercado prevé una tasa promedio de 31,32%. A partir de allí, las expectativas indican que el rendimiento irá descendiendo de forma gradual hasta ubicarse cerca del 24% hacia fines de 2026.

En este caso, las correcciones respecto al relevamiento previo fueron moderadas, con ajustes que oscilaron entre 0,4 y 1,6 puntos porcentuales.





Qué espera el mercado para la economía

Además de las variables financieras, el REM también releva la percepción del mercado sobre la evolución de la actividad económica a través de proyecciones del Producto Interno Bruto.

En el nuevo informe se registró una mejora en las expectativas. Los analistas ahora estiman que la economía creció 0,8% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre previo. En el relevamiento anterior calculaban una expansión mucho menor, de apenas 0,2%.

Las previsiones para el inicio de 2026 también tuvieron un leve ajuste. El mercado proyecta ahora un crecimiento de 1% para el primer trimestre del año, una décima más que lo previsto anteriormente.

Para el segundo trimestre, en cambio, la corrección fue en sentido contrario. La expectativa pasó de un aumento del 1% a uno del 0,9%.

Si se observa el año completo, los analistas prevén que el PIB argentino crezca 3,4% en 2026. El número es 0,2 puntos porcentuales mayor al estimado en el REM anterior, aunque todavía se ubica por debajo del 5% que el Gobierno incluyó como previsión en el Presupuesto de este año.