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Las ventas en supermercados y mayoristas cayeron durante el primer cuatrimestre

Los dos principales canales de consumo masivo registraron bajas interanuales en abril y acumularon resultados negativos en los primeros cuatro meses del año. Los rubros de indumentaria y electrodomésticos estuvieron entre los más afectados.

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Los autoservicios mayoristas retrocedieron 5% respecto del mismo mes del año pasado. (Foto: archivo)

Los autoservicios mayoristas retrocedieron 5% respecto del mismo mes del año pasado. (Foto: archivo)

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar señales de debilidad en abril y cerraron el primer cuatrimestre de 2026 con caídas acumuladas, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Los supermercados registraron una baja interanual de 3,7% en términos reales durante abril, mientras que los autoservicios mayoristas retrocedieron 5% respecto del mismo mes del año pasado. De esta manera, ambos canales profundizaron la tendencia negativa observada desde el inicio del año.

Las ventas totales de los supermercados alcanzaron los $2.399.923 millones en abril. (Foto: archivo)

Las ventas totales de los supermercados alcanzaron los $2.399.923 millones en abril. (Foto: archivo)

En el acumulado entre enero y abril, las ventas en supermercados cayeron 3,3% frente al mismo período de 2025. En los mayoristas, la baja fue de 3,2%. En ambos casos, el balance del primer cuatrimestre cerró con números negativos.

Qué pasó en los supermercados

Medidas a precios corrientes, las ventas totales de los supermercados alcanzaron los $2.399.923 millones en abril, lo que representó una suba interanual de 21,5%.

Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 26,1%, motivo por el cual el resultado mostró una caída en términos reales.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Entre los rubros que registraron los mayores incrementos nominales se ubicaron Carnes, con una suba de 37,3%; Alimentos preparados y rotisería, con 25,7%; y Artículos de limpieza y perfumería, con 25,2%.

Por su parte, Almacén, el segmento de mayor peso dentro de la estructura de ventas, con una participación de 27,6%, avanzó 17,8% en términos nominales.

En contraste, los desempeños más débiles correspondieron a Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con una suba de apenas 10,4%, y a Electrónicos y artículos para el hogar, que crecieron 17,6%. Ambos rubros quedaron por debajo de la inflación del sector y registraron retrocesos en términos reales.

Qué pasó con los mayoristas

Los autoservicios mayoristas exhibieron un escenario más contractivo. Las ventas sumaron $359.384 millones en abril y crecieron 19,7% en términos nominales, también por debajo de la inflación implícita del sector, estimada en 26%.

Como resultado, la actividad mostró una caída interanual real de 5%, la más pronunciada desde el comienzo de 2026.

Además, la serie desestacionalizada reflejó una baja mensual de 1,1% respecto de marzo y la tendencia ciclo descendió 0,7%, indicadores que muestran la persistencia de la debilidad en este canal.

Dentro de los mayoristas, las mayores subas nominales se observaron en Carnes, con 40,3%; Lácteos, con 26,4%; y Almacén, con 21,4%.

En el otro extremo, Indumentaria, calzado y textiles para el hogar registró una caída nominal de 23,7%, mientras que Electrónicos y artículos para el hogar retrocedió 1,8%.

Medios de pago

En los supermercados, las tarjetas de crédito concentraron el 42,5% de las operaciones y registraron una suba nominal de 11,5%. Las tarjetas de débito representaron el 25,1% del total y crecieron 14,3%.

El efectivo explicó el 17,3% de las ventas y aumentó 36,8%, mientras que los denominados otros medios de pago, entre los que se incluyen billeteras virtuales, códigos QR y ticket canasta, alcanzaron una participación de 15,1% y mostraron el mayor crecimiento, con una suba de 57,8%.

Los pagos con billeteras virtuales, códigos QR y ticket canasta en supermercados tuvieron una suba de 57,8%. (Foto: archivo)

Los pagos con billeteras virtuales, códigos QR y ticket canasta en supermercados tuvieron una suba de 57,8%. (Foto: archivo)

En los autoservicios mayoristas, los otros medios de pago lideraron las operaciones con una participación de 32,1% y un crecimiento de 30,3%.

Las tarjetas de crédito representaron el 26,1% de las ventas y crecieron 14%, mientras que el efectivo alcanzó el 25,4% con una mejora de 37,2%.

El único medio de pago que mostró una caída nominal fue la tarjeta de débito. Con una participación de 16,4%, registró un retroceso de 6,2% interanual.

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