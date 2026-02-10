El dólar oficial cae por cuarta rueda y toca mínimos de noviembre

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se ofrece a $1.425 para la venta. En tanto, el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central muestra una cotización de $1.435,45.

dólar pizarra 10 de febrero

Las cotizaciones financieras también acompañan la tendencia bajista. El dólar MEP cede 0,8% y se ubica en $1.427,20, mientras que el contado con liquidación retrocede 1,4%, hasta $1.470,82. En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.425. Por su parte, el dólar cripto opera en $1.471,49, según Bitso.

Las claves de la semana para el dólar

La dinámica de las reservas sigue siendo uno de los principales factores de seguimiento. El Banco Central extendió este lunes su racha compradora a 26 jornadas consecutivas, tras adquirir US$176 millones, y acumula US$493 millones en lo que va del mes. Resta conocer cuál será el resultado de la intervención de este martes.

En paralelo, el mercado espera el dato de inflación de enero, que se conocerá hoy en medio de la controversia generada por la salida del titular del Indec, Marco Lavagna, y la decisión del Gobierno de no avanzar con la actualización metodológica para medir el índice de precios, pese a los compromisos previos.

Otro foco estará puesto en el frente financiero. Este miércoles, el Gobierno enfrenta vencimientos por casi $10 billones. A diferencia de la última licitación, en la que el Tesoro logró un rollover del 124%, en esta oportunidad cuenta con un mayor saldo disponible en su cuenta en pesos en el Banco Central, lo que podría contribuir a una baja de tasas.

Además, este martes comienza el debate de la reforma laboral en el Congreso. Como toda discusión política, el resultado de las negociaciones parlamentarias podría tener su correlato en el mercado cambiario.