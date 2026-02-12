La dolorosa frase de Sergio Lapegüe que dejó sin palabras a Pallares: "Mi mamá me agarró la mano y..."

Lejos de quedarse en la angustia, Lapegüe destacó lo esencial en medio de la adversidad. "Lo importante es que están bien, que están vivos, y que estamos vivos", afirmó con sinceridad. Y cerró con gratitud hacia sus colegas: "Gracias, son muy generosos conmigo y como decís vos, 'mañana será otro día'".

Sergio Lapegüe y Adrián Pallares - captura Intrusos

Cómo fue el violento asalto a la mamá de Sergio Lapegüe

Momentos de profunda preocupación atraviesa la familia de Sergio Lapegüe luego del brutal robo que tuvo lugar el miércoles en la vivienda de su mamá, Elba, ubicada en Lomas de Zamora. La mujer, de 90 años, transita un cuadro avanzado de Alzheimer que le impide comunicarse, lo que convirtió el ataque en una situación todavía más dolorosa y sensible.

La noticia salió a la luz en A la tarde (América TV), donde el periodista Luis Bremer relató al aire los pormenores del hecho y describió un escenario alarmante dentro de la casa. "Ataron a las cuidadoras y rompieron todo", expresó, dejando en claro la violencia con la que actuaron los intrusos.

De acuerdo a lo informado en el programa, fueron tres los delincuentes que irrumpieron en el domicilio y sorprendieron a las dos mujeres encargadas del cuidado de Elba. "Tiene 90 años y está cursando un alzheimer. No fue un asalto más. Ingresaron en su vivienda de Lomas de Zamora. Estos tres delincuentes que ingresaron maniataron a las dos cuidadoras. Una fue vendada y ahorcada, lastimada, está a salvo", detalló Bremer, visiblemente impactado por lo sucedido.

Embed

Durante el asalto, la madre del conductor habría sido inmovilizada y encerrada en el baño, mientras los ladrones revolvían cada rincón del hogar en busca de efectivo y pertenencias de valor. También trascendió que se habrían llevado las cámaras de seguridad internas, en un intento por eliminar cualquier registro que pudiera identificarlos.

Tras el hecho, personal policial se hizo presente en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes y recoger declaraciones que ayuden a avanzar con la investigación. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre posibles sospechosos. Pese al dramático momento vivido, tanto Elba como las cuidadoras se encontrarían fuera de peligro, aunque atravesando las secuelas emocionales de lo ocurrido.

La conmoción fue inmediata, sobre todo por la vulnerabilidad de la madre del periodista. En distintas entrevistas, Lapegüe había compartido cómo enfrenta la enfermedad de su mamá y la manera especial en que logra conectarse con ella. "Tiene Alzheimer hace años. No me reconoce, pero cuando le toco el piano, me mira y sonríe", había revelado tiempo atrás, en un testimonio que conmovió a muchos.