En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Luis Caputo
UBA
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Cruce entre Caputo con un funcionario de la UBA: el vicerrector mostró su recibo de sueldo para desmentir al ministro

El vicerrector de la UBA publicó su recibo de sueldo tras las declaraciones del ministro de Economía, quien había afirmado que cobraba “seis veces más” que un funcionario del Ejecutivo.

Cruce entre Caputo con un funcionario de la UBA: el vicerrector mostró su recibo de sueldo para desmentir al ministro

En el día en que tiene lugar la tercera marcha federal universitaria prevista en diversos puntos del país, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió este miércoles al cruce de los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había afirmado que él cobra “ seis veces más” que un funcionario del Poder Ejecutivo. “Lo que dice es falso”, escribió Yacobitti en sus redes, donde difundió su recibo de sueldo.

Leé también Exclusivo A24.com | El plan de Santiago Caputo para seducir a los votantes del PRO
Javier Milei finalmente se hizo  cargo de la conducción política del Gobierno y centraliza la campaña con Santiago Caputo. Karina, Martín y Lule Menem siguen, pero bajo sus ordenes. Foto: Casa Rosada

La polémica se originó cuando, anoche, Caputo protagonizó una seguidilla de mensajes en X al contestar publicaciones críticas hacia la política económica del Gobierno. Entre ellos citó un fragmento de una entrevista de Yacobitti en A24, en la que el dirigente universitario reclamaba mayor presupuesto para las universidades nacionales.

Yacobitti

En ese contexto, el ministro sostuvo que el vicerrector de la UBA “gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos”. Y añadió con ironía: “Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”.

Durante la madrugada, Yacobitti respondió: “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo”. Luego agregó: “Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”.

G1BYSvoWMAA_v1W

El funcionario universitario publicó dos imágenes correspondientes a sus haberes de agosto de 2025: por su tarea como vicerrector percibió $1.817.751,34 netos, y por su trabajo docente en la Facultad de Ciencias Económicas recibió $461.090,95 en mano.

Más tarde, mientras avanzaba en Diputados el debate sobre los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, Caputo replicó el descargo de Yacobitti con las fotos de los recibos. “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca”, expresó.

Luis Caputo

Y concluyó con un mensaje político: “Sépalo la gente. El país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo UBA Sueldo Ministro Universidad
Notas relacionadas
El Gobierno pone a Caputo como "garante" ante los gobernadores tras el veto a los ATN
Milei mostró al Gabinete unido en un Salón Blanco en otro gesto ante la interna entre Karina, los Menem y Santiago Caputo
Milei designó a Lisandro Catalán como Ministro del Interior y busca retomar el diálogo con Gobernadores

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar