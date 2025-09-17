Cruce entre Caputo con un funcionario de la UBA: el vicerrector mostró su recibo de sueldo para desmentir al ministro

Durante la madrugada, Yacobitti respondió: “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo”. Luego agregó: “Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”.

G1BYSvoWMAA_v1W

El funcionario universitario publicó dos imágenes correspondientes a sus haberes de agosto de 2025: por su tarea como vicerrector percibió $1.817.751,34 netos, y por su trabajo docente en la Facultad de Ciencias Económicas recibió $461.090,95 en mano.

Más tarde, mientras avanzaba en Diputados el debate sobre los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, Caputo replicó el descargo de Yacobitti con las fotos de los recibos. “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca”, expresó.

Luis Caputo

Y concluyó con un mensaje político: “Sépalo la gente. El país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.