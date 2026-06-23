Los salarios registrados le ganaron a la inflación en abril y cortaron una racha de siete meses en caída

Los salarios registraron en abril una suba de 3,7% respecto del mes anterior y acumularon un incremento de 36,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec).
Los salarios registrados subieron 3,5% en abril y superaron la inflación mensual de 2,6%. El repunte estuvo impulsado por el sector privado, mientras que los empleados públicos volvieron a quedar por debajo del aumento de precios.
Con una inflación de 2,6% durante abril, los salarios registrados, que incluyen a trabajadores públicos y privados, obtuvieron una mejora real cercana al 0,9%. (Foto: archivo)
Los salarios registraron en abril una suba de 3,7% respecto del mes anterior y acumularon un incremento de 36,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec).
De esta manera, los ingresos de los trabajadores registrados lograron recuperar terreno frente a la inflación por primera vez después de siete meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo: en abril subieron 3,5% frente a la inflación que fue de 2,6%, lo que implicó la recuperación de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).
El avance mensual estuvo impulsado por las mejoras salariales en el sector privado registrado, que mostró un aumento de 4%, mientras que los salarios del sector público crecieron 2,3%. El sector privado no registrado, por su parte, registró una suba de 4,7%.
Con una inflación de 2,6% durante abril, los salarios registrados, que incluyen a trabajadores públicos y privados, obtuvieron una mejora real cercana al 0,9%, lo que permitió interrumpir una racha de caídas que se extendía desde septiembre de 2025.
Sin embargo, la recuperación no fue homogénea. Mientras los trabajadores del sector privado lograron superar ampliamente el avance de los precios, los empleados estatales volvieron a perder poder adquisitivo al recibir aumentos por debajo de la inflación mensual.
Los datos oficiales muestran que el índice salarial acumula una suba de 12,7% en los primeros cuatro meses del año. En ese período, los salarios del sector privado registrado crecieron 10,1%, los del sector público aumentaron 12% y los del sector privado no registrado avanzaron 19,7%.
En la comparación interanual, el índice de salarios registró un incremento de 36,9%. El sector privado registrado mostró una mejora de 29,3%, mientras que los salarios públicos crecieron 29,6%. El mayor aumento correspondió al sector privado no registrado, que acumuló una suba de 69,6%.
Dentro del empleo estatal, el Indec detalló que el índice salarial del subsector público nacional aumentó 1,6% en abril respecto de marzo. En tanto, el subsector público provincial registró una mejora mensual de 2,5%.
En la medición interanual, los salarios del sector público nacional crecieron 23,1%, mientras que los provinciales avanzaron 32,1%. Respecto de diciembre de 2025, las subas acumuladas alcanzaron 10,3% y 12,5%, respectivamente.
Pese a la mejora observada en abril, los datos reflejan que la recuperación salarial todavía es parcial. El repunte estuvo sostenido principalmente por las remuneraciones del sector privado, mientras que los trabajadores estatales continúan mostrando dificultades para acompañar el ritmo de la inflación.
Los números oficiales también evidencian que, aunque los salarios registrados lograron cortar la tendencia negativa de los últimos meses, el poder adquisitivo aún se mantiene por debajo de los niveles observados en septiembre de 2025.