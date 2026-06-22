El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, según el Indec

Ese porcentaje implica que casi seis millones de personas trabajan sin acceso a derechos laborales en los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo.

La informalidad alcanzó el 44,2%, con una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. (Foto: archivo)

Qué pasó con el empleo

En cuanto al empleo, durante el primer trimestre se perdieron 29.530 puestos de trabajo respecto del cierre de 2025. No obstante, en la comparación interanual se registró una creación neta de 371.447 empleos.

El informe también mostró un aumento de la subocupación, que llegó al 11,1% y registró un crecimiento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado.

El trabajo formal se redujo en 32.211 puestos durante el último año. (Foto: archivo)

Entre los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, la tasa de desocupación alcanzó el 5,7%, con una suba interanual de 0,7 puntos porcentuales.

La evolución del mercado laboral mostró además una diferencia entre el empleo registrado y el informal. Mientras el trabajo formal se redujo en 32.211 puestos durante el último año, el empleo informal sumó 403.758 trabajadores.

Las características de la desocupación

El desempleo tuvo una mayor incidencia entre los sectores más jóvenes de la población. Las mujeres de hasta 29 años representaron 1,6 puntos porcentuales de la tasa total de desocupación, mientras que las mujeres de entre 30 y 64 años aportaron 2 puntos.

Entre los varones, los menores de 29 años explicaron 1,9 puntos porcentuales del total y aquellos de entre 30 y 64 años otros 2 puntos. En cambio, la incidencia fue significativamente menor entre las personas de 65 años o más.

Respecto del origen laboral de quienes se encuentran desocupados, el sector privado concentró la mayor proporción, con 5,9 puntos porcentuales de la tasa total. El sector estatal explicó 0,2 puntos, mientras que 1,7 puntos correspondieron a personas que no especificaron el tipo de establecimiento donde habían trabajado.

El comercio y la construcción fueron los sectores con mayor peso entre los desocupados. (Foto: archivo)

Por actividad económica, el comercio y la construcción fueron los sectores con mayor peso entre los desocupados, con un punto porcentual cada uno. Detrás se ubicaron la industria manufacturera y el empleo doméstico, con 0,8 puntos porcentuales cada uno.

Los datos reflejan que la pérdida de empleo continúa concentrándose principalmente en actividades vinculadas a los servicios, el comercio, la construcción y la industria.