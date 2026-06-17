El Gobierno dispuso un suplemento salarial para militares con títulos superiores: cuánto cobrarán de adicional

En ese sentido, remarcaron que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo" y fomentar la formación académica, al considerar que contribuye al mejoramiento profesional del personal militar.

Qué porcentaje adicional cobrará cada militar según su formación

El nuevo esquema establece tres niveles de reconocimiento económico, que se calcularán sobre el haber mensual.

Posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados: adicional del 25%.

adicional del 25%. Títulos universitarios de grado de cuatro años o más: adicional del 15%.

adicional del 15%. Tecnicaturas y títulos superiores equivalentes con una duración mínima de dos años: adicional del 10%.

Además, el decreto aclara que los títulos de posgrado obtenidos en el exterior solo serán reconocidos cuando hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza correspondiente y cuenten con la apostilla correspondiente.

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Cuánto cobran los militares en junio de 2026

La escala salarial vigente para el personal militar y de establecimientos navales de las Fuerzas Armadas es la siguiente:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.161.227.

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.819.120.

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.568.496.

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.249.776.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $1.956.072.

Suboficial Mayor: $1.580.610.

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.541.059.

Suboficial Principal: $1.401.249.

Capitán y Teniente de Navío: $1.276.302.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.242.227.

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.135.195.

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.092.677.

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.023.416.

Sargento y Cabo Principal: $980.975.

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $926.881.

Cabo Primero: $880.369.

Cabo y Cabo Segundo: $814.831.

Con esta medida, el Gobierno busca incentivar la capacitación académica y reforzar la permanencia de personal especializado dentro de las distintas fuerzas militares.