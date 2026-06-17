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El Gobierno dispuso un suplemento salarial para militares con títulos superiores: cuánto cobrarán de adicional

La medida alcanza al personal en actividad, retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas. El beneficio comenzará a pagarse desde julio y variará según el nivel de estudios alcanzado.

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El Gobierno anunció un nuevo plus salarial para militares con títulos universitarios: cuánto cobrarán de adicional

El Gobierno anunció un nuevo plus salarial para militares con títulos universitarios: cuánto cobrarán de adicional

El Gobierno nacional oficializó un nuevo beneficio salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas que cuenten con formación universitaria y estudios de posgrado. La medida fue formalizada este miércoles a través del DNU 473, publicado en el Boletín Oficial.

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Según dispuso el Ejecutivo, el adicional se abonará a partir del 1° de julio y alcanzará tanto al personal en actividad como a retirados y pensionados. El objetivo es reconocer la formación académica y promover la permanencia de profesionales especializados dentro de las Fuerzas Armadas.

ministerio de defensa

"El suplemento por título lo percibirá la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva", establece el decreto.

Desde el Gobierno sostuvieron que la ausencia de incentivos económicos para quienes obtienen títulos superiores favorece la pérdida de recursos humanos especializados y dificulta la retención de profesionales.

En ese sentido, remarcaron que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo" y fomentar la formación académica, al considerar que contribuye al mejoramiento profesional del personal militar.

Qué porcentaje adicional cobrará cada militar según su formación

El nuevo esquema establece tres niveles de reconocimiento económico, que se calcularán sobre el haber mensual.

  • Posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados: adicional del 25%.
  • Títulos universitarios de grado de cuatro años o más: adicional del 15%.
  • Tecnicaturas y títulos superiores equivalentes con una duración mínima de dos años: adicional del 10%.

Además, el decreto aclara que los títulos de posgrado obtenidos en el exterior solo serán reconocidos cuando hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza correspondiente y cuenten con la apostilla correspondiente.

fuerzas armadas

Cuánto cobran los militares en junio de 2026

La escala salarial vigente para el personal militar y de establecimientos navales de las Fuerzas Armadas es la siguiente:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.161.227.
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.819.120.
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.568.496.
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.249.776.
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $1.956.072.
  • Suboficial Mayor: $1.580.610.
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.541.059.
  • Suboficial Principal: $1.401.249.
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.276.302.
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.242.227.
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.135.195.
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.092.677.
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.023.416.
  • Sargento y Cabo Principal: $980.975.
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $926.881.
  • Cabo Primero: $880.369.
  • Cabo y Cabo Segundo: $814.831.

Con esta medida, el Gobierno busca incentivar la capacitación académica y reforzar la permanencia de personal especializado dentro de las distintas fuerzas militares.

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