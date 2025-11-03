Más cambios en el Gabinete: Luis Caputo designó al reemplazante de Quino en la Secretaría de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, designó este lunes a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, tras la salida de Pablo Quirno, quien asumió como canciller.
Se trata del exdirector del Banco Central, quien reemplazará a Pablo Quirno que pasó a la Cancillería. De esta manera, el Gobierno continúa reacomodando cargos claves en la segunda etapa del mandato de Javier Milei.
Lew, que hasta ahora integraba el directorio del Banco Central, pasará a ocupar un rol clave dentro del equipo económico, encargado de coordinar la política de deuda y mantener el diálogo con los mercados e inversores internacionales.
“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales”, expresó Caputo a través de un mensaje publicado en X.
Antes de sumarse al Gobierno de Javier Milei, Lew había ocupado la gerencia financiera de YPF durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Su salida de la petrolera se dio en medio de cuestionamientos internos, luego de ser señalado por el desabastecimiento de gasoil en la antesala de las elecciones de 2023.
