Más cambios en el Gabinete: Luis Caputo designó al reemplazante de Quino en la Secretaría de Finanzas

Antes de sumarse al Gobierno de Javier Milei, Lew había ocupado la gerencia financiera de YPF durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Su salida de la petrolera se dio en medio de cuestionamientos internos, luego de ser señalado por el desabastecimiento de gasoil en la antesala de las elecciones de 2023.