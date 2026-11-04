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Luis Caputo
Javier Milei
RESPALDO AL PRESIDENTE

Luis Caputo aseguró que Milei no tiene reemplazo y advirtió sobre un cambio de rumbo: "Se van a comer la curva"

El ministro de Economía defendió el liderazgo del Presidente durante una exposición en FIEL y cuestionó a quienes creen que pueden llegar a la Casa Rosada y aplicar un programa diferente.

Caputo reivindicó el liderazgo de Javier Milei. (Foto: archivo).

Caputo reivindicó el liderazgo de Javier Milei. (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó el liderazgo de Javier Milei y aseguró que no hay dirigentes en condiciones de reemplazarlo en la Presidencia. Durante una conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el funcionario advirtió sobre las dificultades de sostener un programa económico bajo presión y cuestionó a quienes consideran que pueden conducir el país con una orientación diferente.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de exelentela reunión con la titular del FMI, Kristalina Geeorgieva (Foto: cuenta de Luis Caputo en X.)

No cualquiera lo puede reemplazar”, afirmó Caputo ante los asistentes y reivindicó la estabilidad alcanzada por la gestión con la capacidad de Milei para sostener sus convicciones frente a los cuestionamientos. También planteó que la llegada del presidente al poder pudo generar una percepción equivocada sobre la facilidad de acceder a ese cargo y ejercerlo. “Yo también pienso: ojalá se dé cuenta la sociedad”, expresó.

Caputo cuestionó a quienes creen que pueden reemplazar a Milei

El ministro sostuvo que la llegada de Milei a la Casa Rosada pudo alimentar la idea de que cualquier dirigente está en condiciones de alcanzar la Presidencia. “Cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente. Entonces, cualquiera cree que ahora puede venir desde la casa y decir: ‘Yo también llego’”, señaló.

Sin embargo, advirtió que acceder al Ejecutivo no es equivalente a poder conducirlo. “Cuando lo intenten se van a dar cuenta de lo difícil que era”, afirmó.

En esa línea, hizo referencia a las presiones que enfrenta quien ocupa la máxima responsabilidad del Gobierno y a la dificultad de mantener una misma orientación política y económica. “Cuando estás en la silla eléctrica del presidente, mantener esa convicción”, sostuvo.

Aunque no mencionó nombres de posibles sucesores ni identificó a dirigentes opositores, Caputo cuestionó la posibilidad de que otro referente pueda asumir el poder y modificar el rumbo sin afrontar las mismas dificultades. “Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”, advirtió.

La crítica de Caputo a los economistas que proponen cambiar el rumbo

Durante su exposición, el funcionario también apuntó contra los economistas que, según planteó, ponen en duda la continuidad del programa oficial o proponen revisar sus lineamientos. “Por eso lo remarco: me gusta escuchar economistas que inmediatamente flaquean y dicen: ‘Volvamos a las andadas’”, expresó.

A partir de esa referencia, volvió a destacar la determinación que le atribuye a Milei para sostener sus decisiones. “¿Ven que es difícil mantenerse? ¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el presidente?”, preguntó ante el auditorio.

La defensa del Presidente tuvo su definición más contundente cuando el ministro se refirió directamente a la posibilidad de una sucesión. “Entonces, no cualquiera lo puede reemplazar. ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno. Ninguno”, aseguró.

Incluso reconoció que él mismo no se considera en condiciones de afrontar ese desafío. “No sé cuántos de ustedes, de los que estamos acá, yo seguro que no, pero cuántos se van a comer esa curva”, comentó.

En el cierre de ese tramo de su exposición, Caputo volvió a advertir sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener un cambio en la orientación de la administración nacional. “Ojalá no pase”, auguró sobre esa posibilidad.

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