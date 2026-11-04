Luis Caputo aseguró que Milei no tiene reemplazo y advirtió sobre un cambio de rumbo: "Se van a comer la curva"

En esa línea, hizo referencia a las presiones que enfrenta quien ocupa la máxima responsabilidad del Gobierno y a la dificultad de mantener una misma orientación política y económica. “Cuando estás en la silla eléctrica del presidente, mantener esa convicción”, sostuvo.

Aunque no mencionó nombres de posibles sucesores ni identificó a dirigentes opositores, Caputo cuestionó la posibilidad de que otro referente pueda asumir el poder y modificar el rumbo sin afrontar las mismas dificultades. “Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”, advirtió.

La crítica de Caputo a los economistas que proponen cambiar el rumbo

Durante su exposición, el funcionario también apuntó contra los economistas que, según planteó, ponen en duda la continuidad del programa oficial o proponen revisar sus lineamientos. “Por eso lo remarco: me gusta escuchar economistas que inmediatamente flaquean y dicen: ‘Volvamos a las andadas’”, expresó.

A partir de esa referencia, volvió a destacar la determinación que le atribuye a Milei para sostener sus decisiones. “¿Ven que es difícil mantenerse? ¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el presidente?”, preguntó ante el auditorio.

La defensa del Presidente tuvo su definición más contundente cuando el ministro se refirió directamente a la posibilidad de una sucesión. “Entonces, no cualquiera lo puede reemplazar. ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno. Ninguno”, aseguró.

Incluso reconoció que él mismo no se considera en condiciones de afrontar ese desafío. “No sé cuántos de ustedes, de los que estamos acá, yo seguro que no, pero cuántos se van a comer esa curva”, comentó.

En el cierre de ese tramo de su exposición, Caputo volvió a advertir sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener un cambio en la orientación de la administración nacional. “Ojalá no pase”, auguró sobre esa posibilidad.