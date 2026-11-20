“Estoy muy emocionado y orgulloso por ese paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia argentina y de Latinoamérica”, expresó Marín.

Cómo será el desarrollo de Argentina LNG

Para alcanzar los niveles de exportación previstos, el proyecto contempla una meseta de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual de la Argentina.

La iniciativa incluye el desarrollo de nuevos yacimientos de gas rico en Vaca Muerta y la construcción de dos ductos de 524 kilómetros cada uno. Uno estará destinado al transporte de gas y el otro al traslado de líquidos asociados. Ambos conectarán las áreas de producción con la costa atlántica de Río Negro.

En ese punto se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, que permitirán procesar el gas para su posterior exportación. Además, se levantarán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el tratamiento del gas y la separación de sus líquidos.

El impacto en el empleo y las exportaciones

La construcción de la infraestructura demandará una importante cantidad de trabajadores. Según las estimaciones del proyecto, durante esa etapa se generarán unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 empleos.

El proyecto prevé desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030 y exportaciones de gas natural licuado por más de US$ 9.000 millones anuales. (Foto: YPF)

Una vez que las instalaciones entren en funcionamiento, se prevé la creación de otros 8.000 puestos directos e indirectos vinculados con la operación.

Con su incorporación al RIGI, Argentina LNG avanza hacia una nueva etapa de desarrollo. El próximo paso será la firma de la Decisión Final de Inversión, prevista para el 30 de noviembre, instancia en la que YPF y sus socios formalizarán el compromiso para poner en marcha el megaproyecto.