Pese al repunte del último mes informado, la actividad acumuló dos trimestres consecutivos de contracción, una condición que caracteriza a la recesión técnica.

Los sectores que crecieron y los que más cayeron

De los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE, solamente cinco registraron subas interanuales en septiembre. La explotación de minas y canteras encabezó los incrementos, con un avance del 11,1%, seguida por electricidad, gas y agua, que creció un 4%, y construcción, con una mejora del 3,5%.

Estas tres actividades fueron las de mayor incidencia positiva y aportaron, en conjunto, 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

En contrapartida, diez sectores registraron retrocesos frente al mismo mes de 2025. La pesca tuvo la caída más pronunciada, con un desplome del 48,6%.

También se destacaron las bajas de la intermediación financiera, que retrocedió un 11,5%, y de la industria manufacturera, con una contracción del 1,8%. Estos tres rubros tuvieron las mayores incidencias negativas y restaron, en conjunto, 1,1 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

Cuándo se conocerá la confirmación oficial

La confirmación oficial del resultado trimestral llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el Indec publique el informe del Producto Bruto Interno (PBI).

El EMAE permite anticipar la evolución de la actividad económica, aunque la medición definitiva de la evolución del producto corresponde a las cuentas nacionales.

La reacción de Caputo tras la publicación del EMAE

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de actividad económica difundido por el Indec a través de una publicación en su cuenta de la red social X. En su mensaje, destacó la mejora mensual de septiembre y el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses de 2026.

"EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE", escribió.

Además, remarcó que el indicador de tendencia-ciclo no presentó variaciones respecto de agosto y que se ubicó un 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023. También señaló las revisiones realizadas sobre los registros de los meses anteriores.

Según detalló, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto pasaron de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. A partir de esos ajustes, indicó que el nivel de actividad de agosto quedó un 0,5% por encima del publicado en el informe previo.