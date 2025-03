Lunes complicado en los mercados: caen las acciones argentinas y vuelve a subir el riesgo país

wall street marzo.jpg

Además, el efecto también se siente, como en otros mercados emergentes, en el índice del riesgo país. El indicador que elabora el banco JP Morgan vuelve a colocar a la Argentina arriba de los 700 puntos. Un elemento que paraliza la posibilidad de acceder al crédito internacional, fuera de los entes como el FMI.

Caída en las acciones de empresas en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas que cotizan el Wall Street tienen un retroceso en promedio del 5%.

Mal lunes para las acciones argentinas en Wall Street.

Los activos argentinos no consiguen escapar a la tendencia a la baja. Por ejemplo, en Wall Street, este lunes hubo caídes en el arranque de hasta el 2,6% lideradas por los títulos tecnológicos. Justamente aquellas en las que el gobierno tiene depositadas buena parte de las oportunidades para el relanzamiento de la economía nacional. Los cruces entre China y Estados Unidos complican, por ejemplo, a las previsiones sobre el mercado de los superconductores y los chips de alta generación (tal como ocurrió en la pandemia, pero por otro motivo, el Covid).

Pero luego, el promedio de la caída se estableció en el orden del 5%. Como siempre sucede, esa mala performance en la capital financiera del mundo, tuvo su rebote en la Bolsa de Buenos Aires. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 2,8%, y se establece 2.200.000 puntos. Las acciones líderes anota en marzo una baja en torno al 1 en dólares y en pesos. El 7 de enero de este año, hubo un récord positivo, pero desde entonces, acumula en dos meses un retroceso de 23% en pesos y de 25% en dólares.

El riesgo país volvió a subir y está por encima de los 700 puntos en el índice de JP Morgan.

El riesgo país, en alza

La incipiente nueva guerra comercial que está llevando adelante el presidente Donald Trump ya presenta varios síntomas. En los Estados Unidos, el mandatario tuvo que aceptar que tal vez sea recesivo para su economía. Justamente lo contrario de lo que propugna con "MAGA", que traducida esa sigla significa "Hacer Nuevamente Grande a los Estados Unidos". Pero también tiene efecto casi inmediato en los mercados emergentes. El capital financiero tiende a "refugiarse" ante los problemas internacionales. Así, deja de financiar o invertir en otros lugares del mundo para concentrarse en los Estados Unidos. Entonces, países como la Argentina, sufren las consecuencias. Ni siquiera el anuncio de un acuerdo inminente con el FMI por unos US$10.000 millones (más allá del debate por la metodología elegida de un decreto) tampoco tranquiliza a inversores internacionales. El riesgo país que mide el banco JP Morgan volvió a subir y está en los 706 punto.

Con ese valor, el acceso al crédito sigue siendo imposible para las empresas argentinas. El pasado 6 de enero - como un regalo del día de Reyes - el riesgo país llegó al mínimo de 569 puntos, un valor que celebró el equipo económico argentino. Pero desde entonces, no pudo sostenerse a la baja y comenzó a escalar. El 27 de febrero llegó a los 769 puntos, pero aunque tuvo altibajos, no pudo volver a perforar el piso de los 700 puntos. Más allá de las contingencias internacionales, la marcha del nuevo acuerdo con el FMI es también motivo de debate en nuestro país. Un decreto del PEN debería ser refrendado por el Congreso, o al menos, no rechazado por ambas cámaras. Esa cuestión también produce "ruido" en el mercado financiero.