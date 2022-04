Martín Guzmán: "El sector energético contribuiría a ordenar la situación fiscal"

“La transición energética tiene que ser consciente de las necesidades y capacidades de la Argentina: gradual, porque entendemos las condiciones económicas que estamos viviendo; y justa, porque sin duda un desarrollo sostenible nadie puede quedar afuera, tiene que ser con todo el mundo dentro”, explicó la funcionaria ante más de 150 CEOs y altos ejecutivos de las principales compañías.

4 frases de Guzmán sobre la renta inesperada

Lo que se busca es un mecanismo para evitar que el shock que genera la guerra en Ucrania a la Argentina sea regresivo e implique un retroceso en el desarrollo de nuestra sociedad . Para que la sociedad funcione, mejor tenemos que tener un crecimiento que sea compartido; que haya una situación de mayor equidad. Eso es fundamental para un ambiente que dé lugar a una sociedad más pujante y una sociedad con mayor bienestar.

. Hay que construir colectivamente, y sobre la base de un diálogo profundo, una solución al problema del shock distributivo que hoy vive el mundo y en particular le pega a la Argentina .

. Lo que se busca hacer es algo que en modo alguno desincentiva la inversión , porque lo que hemos planteado como criterios para la agenda de trabajo que estaremos llevando adelante en las próximas semanas es que, si hay una reinversión de la renta inesperada no asociada a la inversión que generó la guerra, entonces, la contribución sería menor.

Martín Guzmán (1).jpg Guzmán habló para los principales empresarios del sector energético en IDEA.

Energía: la visión empresarial

A lo largo de la jornada de IDEA se debatió sobre la necesidad del desarrollo de distintas fuentes de energía para lograr una Argentina sostenible. Por lo tanto, se hizo foco en el futuro del sector y en la necesidad de promover la convivencia tanto de las energías renovables como de la industria de hidrocarburos para potenciar el desarrollo federal de Argentina.

“Nuestro planteo es que el desarrollo económico de la energía, incluyendo los combustibles fósiles, y la sustentabilidad no pueden ser excluyentes. No podemos dejar de aprovechar ninguno de los dos; no podemos sumarnos otra grieta”, inició Roberto Murchison, presidente de IDEA. Por eso, agregó, “es necesario discutir complementariedad, cómo logramos tener energía más segura que esté al alcance de todos, y cómo generamos más empleo en el sector, con más divisas para nuestra economía”.

Por su parte, Daniel González, director Ejecutivo de la entidad, señaló que “abrazamos con mucha fuerza la causa del cambio climático, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, pero también abrazamos la necesidad de desarrollo de las empresas y del país”.

En ese sentido, Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia de Neuquén, resaltó las medidas en materia de sustentabilidad que están tomando las compañías y destacó el potencial de Vaca Muerta en la provincia. “Los recursos que tenemos aquí fortalecen, aceleran y concretan la transición energética, no la difieren. Nos ha faltado con claridad comunicar esto”, destacó.

Qué dijeron los líderes del sector energético

“La transición energética no es el futuro, es el presente. Tenemos que trabajarlo hoy y creo que Argentina puede ser protagonista en nuestra región”, señaló Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF.

En tanto que Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, indicó que “tenemos una industria que es capaz de materializar todos estos recursos en riqueza y energía. No hay que ponerle fecha de vencimiento a ninguno de los recursos que tenemos, hay que promover todos”.

Roberto Murchison IDEA.jpg "No podemos sumarnos otra grieta”, dijo Roberto Murchison, presidente de IDEA, sobre la transición energética del país.

En este panel también estuvieron Daniel De Nigris, Lead Country Manager de Exxon Mobil; Juan Garoby, COO - Director de Operaciones de Vista Energy; y Javier Rielo, Sr VP Cono Sur de Total Austral, que aportaron su experiencia en la reducción de emisiones en operaciones hidrocarburíferas.

Más tarde, se presentaron Germán Macchi, Country Manager Argentina de Pluspetrol; Juan Pablo Freijo, Vice Chairman de CGC; y Martín Bengochea, Director Región Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de Tecpetrol, quienes expusieron sobre las ventajas competitivas que tiene el gas natural frente al trilema energético (seguridad, igualdad y sostenibilidad) y el enorme potencial del país para producir y exportar esta energía.

A su turno, se presentaron Daniel Ridelener, Director General de TGN; Oscar Sardi, CEO General de TGS; y Andrés Scarone, Gerente General de Compañía Mega, para abordar las necesidades de infraestructura en el abastecimiento del gas a las zonas de consumo y la importancia de reglas claras para su exportación.

Luego, Mariano Bosch, Co-fundador y CEO de Adecoagro; Julián Echazarreta, ACA; y Teófilo Lacroze, Presidente de Raizen Argentina, dialogaron acerca del impacto de la transición energética en los combustibles y la importancia de potenciar la generación de biocombustibles en nuestro país.

Mientras que Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, y Bernardo Andrews, CEO de Genneia, se refirieron al futuro de las energías renovables en el país en torno a movilidad sustentable, electrificación e hidrógeno.

En esta línea, Claudio Cunha, CEO Enel Argentina; Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina; y Guillermo Calo, Chief of Staff de Allkem Limited, compartieron su visión sobre el presente y el futuro de la electromovilidad en los distintos puntos de la cadena de valor.