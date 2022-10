Matías Tombolini aseguró que está "cerca" de un acuerdo de precios

Embed

Las compañías convocadas fueron Mastellone, Bimbo y Molinos y continuaron hoy con empresarios de Coca Cola, Aceitera General Deheza y Quilmes, entre otras fabricantes de primeras marcas.

En ese sentido, el secretario apuntó contra los empresarios al asegurar que "la velocidad de acumulación de las empresas, en términos de su ganancia, ha ido muy por encima de la evolución de los salarios". "Esa ganancia diferencial es la que permite también generar las condiciones para poder aspirar a este programa de precios justos”, explicó.

La búsqueda, aclaró Tombolini, es "construir certidumbre" y descreyó de los "clásicos congelamientos" sino que consideró que el camino es el "entendimiento" con las empresas.

"Si no cedemos todos un poco la solución a este problema no va a llegar", advirtió en declaraciones periodísticas. Las declaraciones se dan en el marco del inicio de las conversaciones con CEOS de 25 compañías que, según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo pasado, representan mas del 65% de lo que consumimos los argentinos” De acuerdo a Tombolini, el acuerdo intentará abarcar entre 1500 y 2000 precios.

Importaciones textiles si no hay acuerdo

Por otro lado, se refirió a la intención del Gobierno de abrir las importaciones textiles si no hay entendimiento con los fabricantes de telas, quienes se muestran "reacios a firmar un congelamiento por 60 días".

"Si mirás el precio del algodón no hay argumentos para que continúen con estas ganancias. No hay argumento. El comentario del ministro fue claro", advirtió Tombolini. En ese sentido, aseguró que "hay que dar una pelea con las empresas, no da todo lo mismo".