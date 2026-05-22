Nicolás Pino, presidente de La Rural, tras el anuncio de Javier Milei: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

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En diálogo con "Otra mañana", con Antonio Laje por A24, dijo su objetivo final en esta materia: “Apuntamos a que las retenciones sean cero” y repitió que se espera una muy buena cosecha para este año. Pino también sostuvo que el anuncio del presidente genera mayor producción y trabajo.

Milei anticipó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5% a partir de junio. Y está prevista una reducción gradual mensual para la soja de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales desde enero de 2027, de acuerdo con la recaudación tributaria. “Vamos a seguir bajando retenciones”, prometió el presidente libertario.

Nicolás Pino: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

Así respondió ante la consulta de Antonio Laje por la baja de retenciones para -trigo, cebada y soja, Desde junio para los dos primeros granos y en 2027 para el tercero. El titular de la SRA dijo: "Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible".

El anuncio presidencial fue escalonado: trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5% a partir de junio en el nivel de retenciones. En cambio, para la soja, dijo que prevé una reducción gradual mensual entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales desde enero de 2027, de acuerdo con la recaudación tributaria. “Vamos a seguir bajando retenciones”, aseguró Milei.

Por eso, Nicolás Pino dejó en claro que para la entidad que preside y aspira a hacerlo por otro período, "apuntamos a que las retenciones sean cero.

Diálogo con el gobierno y sorpresa agradable

Pino reconoció que tiene la entidad rural un diálogo permanente con el Gobierno. Sin embargo,este anuncio los sorprendió porque no se había hablado de eso en forma inminente. Contó entonces que como consecuencia de la reducción de esas alícuotas, “se generá más producción y virtud para todo el país”.