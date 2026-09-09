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ELECCIONES EN LA SOCIEDAD RURAL

Nicolás Pino se impuso en las elecciones y renovó su mandato en la Sociedad Rural

Nicolás Pino fue reelegido este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina con 1441 votos sobre un total de 2229 sufragios. Obtuvo el 64,6% y superó a su vice, Marcos Pereda Born, que alcanzó el 26,5%. La disputa electoral estuvo precedida por más de un año de enfrentamientos entre ambos dirigentes.

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Nicolás Pino fue reelegido este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina con el 64

Nicolás Pino fue reelegido este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina con el 64,6% de los votos. (Foto: archivo)

Nicolás Pino continuará durante los próximos dos años como presidente de la Sociedad Rural Argentina. El actual titular de la entidad obtuvo 1441 votos, equivalentes al 64,6% de los sufragios emitidos, y se impuso sobre Marcos Pereda Born, su vicepresidente y principal rival en una elección marcada por una fuerte interna.

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La definición se produjo este miércoles luego de la votación de los socios. La elección combinó la participación presencial en el predio ferial de Palermo con el voto electrónico de los asociados del interior del país.

El resultado le permitió a Pino acceder a su cuarto mandato consecutivo. El dirigente encabezó la lista Presencia Federal y llevó a Carlos Odriozola como candidato a vicepresidente. Del otro lado, Pereda Born compitió por Renovación con Unidad, acompañado por Santos Zuberbühler.

Pino estableció un vínculo cercano con el mandatario, que funcionó como un canal de contacto con las otras entidades que integran la mesa de enlace. (Foto: archivo)

Pino estableció un vínculo cercano con el mandatario, que funcionó como un canal de contacto con las otras entidades que integran la mesa de enlace. (Foto: archivo)

La diferencia entre ambos dirigentes se hizo pública durante el último año y terminó convirtiendo la elección en una de las disputas internas más fuertes de la historia reciente de la entidad, que forma parte de la mesa de enlace.

El conflicto que quebró una fórmula que había llegado junta al poder

Pino y Pereda llegaron a la conducción de la Sociedad Rural en 2021, cuando derrotaron al entonces presidente Daniel Pelegrina. La fórmula volvió a ser elegida en 2022 y 2024, pero durante ese período surgió una disputa que terminó quebrando la relación entre ambos.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la modificación del estatuto de la entidad. La reforma eliminó la posibilidad de una elección indefinida y estableció un límite de tres mandatos consecutivos.

La interpretación sobre cuándo comenzaba a aplicarse esa modificación terminó enfrentando a los dos dirigentes. Pereda sostiene que existía un acuerdo de “alternancia” con Pino y cuestiona que ese entendimiento no haya sido respetado. Además, considera que la actual postulación de Pino implica un cuarto mandato y, por lo tanto, contradice el límite establecido por el nuevo estatuto.

Pino y Pereda llegaron a la conducción de la Sociedad Rural en 2021. (Foto: archivo)

Pino y Pereda llegaron a la conducción de la Sociedad Rural en 2021. (Foto: archivo)

Pino mantiene una posición diferente. Para el presidente de la Rural, la modificación estatutaria no tiene efecto retroactivo y comenzó a regir desde su ratificación. Bajo esa interpretación, su candidatura resulta válida.

Las diferencias dejaron de ser una discusión interna y derivaron en acusaciones cruzadas, cuestionamientos sobre el proceso electoral, denuncias por supuestas irregularidades y enfrentamientos públicos que se prolongaron durante más de un año.

Dos dirigentes con perfiles diferentes

Pereda tiene una relación histórica con la Sociedad Rural a través de su familia. Su abuelo Celedonio ocupó la presidencia de la entidad y fue una de las figuras destacadas de su historia. Por la rama materna, su madre Matilde Born estuvo vinculada al grupo Bunge y Born, uno de los principales conglomerados de la agroindustria argentina durante varias décadas.

A los 60 años, Pereda desarrolla su actividad desde el grupo Bermejo. Su actividad también abarca la agricultura, la forestación, la apicultura y la vitivinicultura.

Pino, en cambio, construyó su recorrido dentro de la entidad a partir de una participación institucional que comenzó cuando era joven, después de ser convocado por el entonces presidente Guillermo Alchourón.

Desde entonces ocupó diferentes funciones en la Sociedad Rural mientras desarrollaba su actividad privada como consignatario y productor agropecuario, con campos en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.

El vínculo con Javier Milei

Durante su gestión, Pino estableció un vínculo cercano con el mandatario, que funcionó como un canal de contacto con las otras entidades que integran la mesa de enlace.

En ese marco, el presidente Javier Milei felicitó a Pino por su reelección a través de la red social X y escribió "Roma no paga traidores. Felicitaciones Nicolás...!!!".

Con el resultado de este miércoles, Pino conservará la conducción de la Sociedad Rural durante otros dos años, mientras la entidad queda nuevamente bajo su liderazgo después de una campaña electoral atravesada por la disputa que mantuvo con quien hasta hace poco era su compañero de fórmula.

En pocas palabras

  • Nicolás Pino: Fue reelegido presidente de la Sociedad Rural Argentina con el 64,6% de los votos.
  • Disputa interna: Superó a su vicepresidente, Marcos Pereda Born, en una elección marcada por un prolongado enfrentamiento.
  • Relación con Milei: El presidente Javier Milei felicitó a Pino por su reelección y celebró el resultado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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