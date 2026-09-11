Licitación de deuda: el Tesoro superó el 100% de renovación de vencimientos

La licitación anterior también había estado orientada a instrumentos de corto plazo, aunque en aquel momento el Gobierno decidió captar menos recursos que los necesarios para cubrir los vencimientos, liberando pesos al mercado en medio de un escenario de tensión sobre las tasas de interés.

En esta oportunidad, el contexto fue distinto. Los analistas esperaban una renovación cercana al 100% debido a una mayor estabilidad monetaria.

Por tercera vez consecutiva, el menú de instrumentos estuvo compuesto principalmente por títulos de corto plazo. (Foto MECON)

Cómo se distribuyó la colocación

La Secretaría de Finanzas informó que la letra capitalizable con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 fue el instrumento más demandado de la licitación. Captó $4,07 billones y fue adjudicada con una Tasa Efectiva Mensual de 2,07% y una Tasa Interna de Retorno Efectivo Anual de 27,88%.

La letra ajustada por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 obtuvo $0,69 billones y registró una TIREA CER de 5,5%.

Por su parte, el bono atado a la tasa Tamar con vencimiento el 26 de febrero de 2027 recibió $1,39 billones y fue colocado con un rendimiento de 2,96% sobre esa referencia. El bono Tamar con vencimiento el 30 de julio de 2027 captó otros $1,28 billones y convalidó una tasa de 3,82% sobre Tamar.

Entre los instrumentos vinculados al tipo de cambio, la Lelink con vencimiento el 30 de octubre de 2026 reunió $0,47 billones y registró una TIREA de 8,78%.

La Lelink con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 obtuvo $0,09 billones, con una TIREA de 7,42%, mientras que la que vence el 31 de marzo de 2027 captó $0,22 billones y cerró con una TIREA de 7,58%.

Finalmente, la Lelink con vencimiento el 30 de junio de 2027 consiguió colocaciones por $0,19 billones y una TIREA de 5,24%.