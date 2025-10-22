En vivo Radio La Red
Economía
Nicolás Pino
campo
Cruce

Carne argentina: la contundente respuesta del presidente de la SRA a la secretaria de Trump

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió al cruce de la funcionaria de Donald Trump, quien puso el foco en los temas sanitarios y dijo que se comprará poca carne a la Argentina.

El Gobierno adelantó que el esquema de retenciones cero para la carne continuará: ¿hasta cuándo?

Las declaraciones de Rollins se dieron en medio de las negociaciones entre ambos países por un nuevo acuerdo comercial que busca ampliar la cuota de exportación de carne argentina a Estados Unidos. En la actualidad, el país puede enviar hasta 20.000 toneladas con arancel cero, pero el objetivo oficial es llevar ese número a entre 60.000 y 70.000 toneladas.

secretaria agricultura eeuu

La secretaria de Agricultura de Trump habló del tema durante una entrevista con la cadena CNBC, donde fue consultada sobre las recientes declaraciones del expresidente republicano, y actual candidato, quien propuso importar carne argentina para “bajar los precios en los supermercados” estadounidenses. “Habrá novedades en los próximos días”, adelantó Rollins, aunque aclaró que el volumen “no será mucho” porque “hay un problema de aftosa”.

Las palabras de la funcionaria no tardaron en generar polémica en la Argentina. El titular de la Sociedad Rural cuestionó duramente la afirmación de Rollins y defendió el estatus sanitario del país.

“La señora está mal informada. Si uno quiere desconocer el estatus sanitario que tenemos al sur del Río Colorado y al norte, libre de aftosa con vacunación, sin vacunación, eso puede llegar a confundir un poco”, explicó Pino.

El dirigente insistió en que la Argentina no tiene brotes de fiebre aftosa desde hace más de dos décadas y remarcó que ese logro fue producto del trabajo sostenido del sector agropecuario.

“Hace más de 20 o 30 años que, por suerte, en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad que tanto daño le hace a la ganadería. Si no existe, es porque trabajamos bien, de manera consciente. Vamos a creer que fue un error”, agregó.

presidente la rural pino.jpg

Pino también fue consultado sobre si consideraba que Rollins había hecho una declaración “ignorante” o desinformada. “No sé si es una burra. Mal informada, seguramente la señora”, respondió. Y luego ironizó: “A veces la gente dice cosas y no chequea”.

El dirigente agrario destacó que, más allá del episodio, la apertura del mercado estadounidense representa una buena noticia para el país. “La intención es buena en Estados Unidos en comprar más volumen de carne argentina, y para Argentina también es una muy buena noticia”, señaló.

Además, subrayó la importancia del sistema sanitario local. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, puntualizó.

Un estatus sanitario reconocido internacionalmente

Argentina fue reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como país libre de fiebre aftosa con vacunación en 2007, y mantiene zonas declaradas libres sin vacunación en la Patagonia. Desde entonces, no se han registrado nuevos brotes, y el país conserva uno de los sistemas de control sanitario más rigurosos del continente.

En ese sentido, Pino volvió a remarcar que las declaraciones de la funcionaria estadounidense “no reflejan la realidad”. “Hay que llamar a la señora y darle tranquilidad, no más”, ironizó.

Con un tono más conciliador, Pino concluyó: “Lo importante es que se entienda que la Argentina cumple con todos los estándares internacionales. Ojalá que este malentendido no afecte las negociaciones comerciales. Hay que mirar hacia adelante”.

