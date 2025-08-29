Las fotos del impactante accidente de Marley en Tailandia

"Pensaron que me tenían que llevar a un hospital pero al final me pusieron unos medicamentos chinos un médico que había ahí y paró el sangrado. Estaba bañado en sangre pero bueno, ya estoy bien igual", finalizó el animador llevando tranquilidad sobre su actual estado de salud.

Cabe recordar que este viernes en el programa de Marley se verán imágenes de la recorrida del aninamdor con la modelo por China.

Por suerte, lo curaron al instante tras el fuerte golpe sin utilizar los clásicos puntos de sutura para esas heridas y ya se encuentra recuperado.

Marley conduce Por el mundo desde fines de 2003, por lo que lleva más de 20 años viajando por distintos países para el programa. El ciclo ha tenido varias versiones y temporadas desde su inicio.

Por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley en Por el mundo

En Intrusos (América Tv) revelaron los verdaderos motivos del desplante que Wanda Nara le hizo a Marley al no aceptar participar de su programa viajero en el canal en el que ambos son figura.

La conductora viajó para darle una entrevista a Dante Gebel en el que será la figura entrevistada del primer programa de la nueva temporada de La divina noche que se verá próximamente en la pantalla de El Trece.

Esto habría causado malestar en el canal de las pelotas por aceptar hacer esa entrevista a un canal directo de la competencia y negarse a participar del ciclo de viajes de Marley en plena pre-producción del reality gastronómico MasterChef Celebrity que la tendrá como conductora.

En ese contexto, Karina Iavícoli explicó que fue por esta entrevista pautada con Gebel en Estados Unidos el motivo por el que habría dejado colgado a Marley, al no responderle la invitación a participar en alguno de los destinos de su programa viajero.

En Por el mundo ya pasaron desde Susana Giménez, pasando por Momi Giardina, hasta los mellizos Alex y Charlotte Caniggia, y en breve se verá la participación de la modelo Karina Jelinek.