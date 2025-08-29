Minutos después del anuncio de Juana Repetto ¡se filtró el sexo del bebé que espera!

No obstante este mismo viernes, a minutos de su anuncio en el mundo virtual, fue Fernanda Iglesias quien reveló en Puro Show (El Trece) que Juana Repetto cursa un embarazo de tres meses y ya sabe que espera otro varón.
Pero eso no fue todo. Porque además confirmó que el padre del bebé en camino no es otro que su exmarido. “Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena. Él es instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada”, contó la periodista.
Al tiempo que agregó que "está de tres meses y [que] espera un varón”. ¿Será que el próximo paso de Juana y Sebastián será volver a apostar a la familia y anunciar su reconciliación?
Sebastián Graviotto Juana Repetto
Juana Repetto anunció que está embarazada a pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto: "Surprise"
Durante la mañana de este viernes, Juana Repetto sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram con una noticia inesperada: la actriz confirmó que está nuevamente embarazada, a pocos meses de oficializar su separación de Sebastián Graviotto.
La confirmación llegó a través de un divertido reel en el que Juana primero mostró a un grupo de amigas bailando bajo la leyenda “Otras mujeres recientemente separadas”. Luego, en tono de humor, apareció ella en pleno análisis médico con el texto “Yo recientemente separada”. Finalmente, la actriz cerró el video con la imagen del test de embarazo positivo y la palabra “Surprise”.
Minutos antes, desde sus historias, Repetto había generado expectativa al adelantar la bomba: “Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel. No se lo esperaban para nada. Caídas del bocho van a estar todas. Lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer…”.
Juana y Sebastián, quienes se habían casado por civil a fines de 2020, se separaron en abril de 2025 luego de atravesar varias crisis de pareja. La actriz es madre de Toribio (fruto de fertilización asistida, estando soltera) y Belisario (con Graviotto).
Al anunciar la ruptura, Repetto había sido sincera. “Justamente, no nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro”, confió por entonces
En tanto, la actriz dejó en claro que no hubo terceros en discordia: “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”.
Asimismo, pese a la separación, Juana había asegurado que seguiría compartiendo momentos con Graviotto en familia. “Es muy probable que nos vean en la plaza, en una comida, con los chicos. No nos llevamos mal, nadie cagó a nadie”, admitió meses atrás sin prever la posibilidad de volver a ser madre.