El bono de $500.000 que ANSES confirmó para septiembre y se depositará por única vez

Qué es el Complemento leche

El Complemento leche forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública orientada al cuidado integral de la salud de las mujeres embarazadas y de los niños en la primera infancia. Se trata de una prestación no contributiva, por lo que no requiere aportes previos.

Su objetivo es garantizar el acceso a la alimentación básica y fortalecer el desarrollo durante las etapas más críticas del crecimiento.

AUH y préstamos: quiénes pueden acceder y qué bancos los otorgan AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000

Qué es el programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, busca acompañar a quienes están en condiciones de capacitarse o de reinsertarse en el mercado laboral.

Con este plan, el Estado otorga una ayuda económica de $78.000 que puede combinarse con otras prestaciones sociales, como ocurre en el caso del pago único de septiembre.

Cuánto se cobrará de AUH y AUE en septiembre 2025

En paralelo, ANSES anunció que en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH : $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.

AUH con discapacidad : $374.444. Tras la retención del 20%, se cobrarán $299.795 por hijo. Con la libreta AUH se podrá acceder al monto retenido.

AUE: $115.087. En caso de no presentar libreta, se percibirá el 80%: $92.070.

Estas prestaciones se combinan con otras asistencias como la Tarjeta Alimentar, generando en algunos casos el extra de casi $550.000.

Cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en septiembre

Los titulares de AUH y AUE también recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar, que no tendrá modificaciones en septiembre y se mantendrá en los valores actuales:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones, no se actualiza todos los meses ni sigue la Ley de Movilidad.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

ANSES ya confirmó las fechas de pago de AUH y AUE correspondientes a septiembre 2025. El cronograma se organizará según la terminación del DNI: