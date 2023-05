Nuevas restricciones para dólar MEP y CCL: cuál es la limitación durante los primeros 15 días de la compra

Vale aclarar que "no hay un parking de 15 días, es decir que no te tienen retenidos los dólares por 15 días. Cualquier activo que quieras comprar con esos dólares tenés que esperar ese plazo. Ahora, si vos simplemente querés obtener el MEP no te cambia en absolutamente en nada", explicó Lara Lucía López Calvo en diálogo con A24.

dólar mep.png

Sin embargo, la resolución aclara que “no cambia nada la operatoria habitual del 99% de quienes hacen MEP y CCL”, y puntualizó que “lo que hace, como su antecedente, la RG 907, es evitar arbitrajes por diferencias de precios entre títulos públicos y otros instrumentos, como se venía advirtiendo en los últimos días, distorsionando el mercado".

En ese sentido, la medida busca evitar los llamados "rulos", un mecanismo de arbitraje a través del cual se compra un activo por un precio bajo y se vende por otro más caro, teniendo una diferencia inmediata.