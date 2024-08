Opinión | Milei, el sustituto sucedáneo de Cavallo y el incipiente "plan duremos"

El caos que envuelve la vida del presidente, puede ocasionar un desmadre financiero que Milei ni siquiera imagina.

La bicicleta generó ganancias diarias de u$s 70 millones promedio durante el primer cuatrimestre. Pero aun con tipos de interés más bajos en pesos, sigue. Continúa aumentando el endeudamiento del Tesoro, que carga con el desastre fundacional de Prat Gay, Sturzenegger y Caputo con LEBAC desde 2016.

Bausili, socio de Caputo en el sector privado-conflicto de intereses grosero-, ambos colaboradores de BlackRock, manipularon el control monetario con la reducción del crecimiento de la base y los agregados, disimulando con la rebaja de la tasa negativa en pesos, la tasa real positiva fuertemente remuneradora en dólares.

Las brechas cambiarias se redujeron postergando vencimientos de deuda, pateando para adelante la presión sobre el Tesoro. El shock a la oferta agregada por la corrección del tipo de cambio, precios y tarifas, matizando con el shock a la demanda agregada por el descomunal ajuste fiscal y monetario, introdujo a la economía en una recesión absolutamente innecesaria. La virulencia de las políticas fiscal y monetaria, destruyeron la demanda agregada.

Si congeláramos al 30 de junio la deuda pública nacional de todo el año 2024, habría que sumarle u$s 71.382 millones a la deuda final 2023 (secretaria de Finanzas). A su vez, el FMI pronostica una caída del PBI 2024 de 3.5%. En 2023, Argentina asumía un PBI de € 593.600 millones, (Datosmacro.com).

En base a esa caída, pasando de euros a dólares, estaríamos perdiendo una fracción de PBI, que en términos nominales seria de u$s 22.554 millones en 2024.

Si sumamos en forma contingente, el aumento de la deuda, más la caída del PBI, el detrimento total para la relación (Deuda/PBI), sumaría u$s 93.936 millones. Separadamente de las relaciones porcentuales, la cifra es estremecedora. Si nada cambia, superaría en u$s 8.000 millones la formación de activos externos-fuga de divisas- del periodo 2015-2019, y alcanzaríamos hasta el 89% de todo el endeudamiento público adicional, adquirido durante el mismo periodo.

Primero dispararon la inflación al doble, para luego venderle a la “gente de a pie”, una desaceleración que solo responde a la tragedia recesiva resultante de la sumatoria de groserías macroeconómicas. Pero lo peor es que no se visualiza una “reversión en V”, en todo el año 2024. La estimación de caída del PBI del FMI: caída de (-3.5) con muy buena voluntad. Habiéndose paralizado la obra pública y también la edificación privada, despidiendo miles de operarios de la construcción, no habrá rebote. El consumo privado esta desalentado por la caída del salario real y de la masa salarial real.

Con este gobierno, solo se alegran los corazones románticos, hay menos liquidación de divisas del agro de lo que se espera, el deterioro del tipo de cambio no ayuda porque Caputo y Bausili se concentrarán en pedalear al 2% la devaluación.

Las tarifas aumentarán desenfrenadamente, existe el peligro de un rebote inflacionario.

Actúa como ancla anti inflacionaria (2% mensual) y además es funcional al velocípedo. El “cepo Macri y Lacunza” no se levanta porque se desaprovecharía “el curro trade”.

No obstante, si quisieran dolarizar, un cambio de régimen monetario requeriría la aprobación del Congreso. No puede realizarse a través de un DNU. Si confirman la competencia de monedas, esta debería incluir el levantamiento del cepo, previa significativa recomposición de las reservas del BCRA.

También se requeriría un tipo de cambio flotante y, para ello el BCRA debería contar con suficientes dólares para poder intervenir y evitar impetuosas devaluaciones. De allí la desesperación por obtener un nuevo acuerdo con el FMI, la aspiración del reintegro de la calificación que le dieron a Macri. Con u$s 12.000 millones podrían animarse, sin que la caída de reservas se dispare. El FMI le sugirió a Caputo, que mire a los costados de la ruta 9, allí encontrará 13.000 millones de dólares.

Claro que eso sería posible levantando el cepo, con un dólar de más de $1500, como calcula Orlando Ferreres y difunde moderándose. La acumulación de reservas de los primeros meses, obedecía al impago de las importaciones. Ahora que empieza a dársele curso, cayeron las reservas netas y quedaron en u$s 6.000 millones, negativas. La brecha con el “blue”, tiene el límite de los ahorros de la clase media que se está fundiendo.

Estaría en marcha el “plan duremos”, dicen aun los ecolobbistas acólitos de Milei.

La adulación a Georgieva y Yellen, no surtió efecto. Ni EE.UU. o el FMI, le van a prestar un solo dólar a quien fue uno de los mayores dilapidadores de reservas que salió expulsado en 2018.

La Canciller no ayuda, no tiene la menor idea de ninguna cuestión diplomática, ni una política efectiva para comerciar y obtener divisas. Viajar para recibir el premio es extravagante y divertido, pero no ha generado un solo dólar. Milei vive remando para sí mismo, rellenando las carencias que tenía su CV. La ciudadanía se está fatigando del ajuste y se lo puede hacer saber. Sturzenegger insultado en la platea de su propio club, con su proverbial cinismo, dice que las reformas se van a hacer, haga lo que haga el Congreso, y planteó que Fujimori era un modelo de reforma económica...

Los despidos en el sector público generan protestas crecientes. Como sabemos, la CGT le negó su asistencia para conversar sobre cuestiones laborales. Sin embargo, a pesar de tanta desdicha; una recuperación paulatina sería posible si existiera claridad intelectual y voluntad política. Los motivos que conducen al sufrimiento de la población se resolverían restableciendo los ingresos y los derechos cercenados.

Eso se lograría deteniendo los atropellos y recuperando los derechos amenazados. Se acerca el desenlace de los indoctos macrotimadores financieros, temerarios personajes que siempre terminan huyendo con el botín.

(*) Pablo Tigani es Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 8 libros, @pablotigani