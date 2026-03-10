Paolo Rocca superó a Marcos Galperin y es el nuevo empresario más rico de la Argentina.

WWHJLLVGQNE6FEV337AODA3AJU Los 6 empresarios de la Argentina que aparecen en el ranking de Forbes: Paolo Rocca, Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

El segundo lugar entre los argentinos en el ranking global lo ocupa Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, con una fortuna estimada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 a nivel mundial.

Galperin creó la empresa en 1999, que con el paso del tiempo se transformó en la mayor compañía tecnológica de América Latina. El ecosistema de Mercado Libre se expandió rápidamente y hoy cuenta con operaciones en 18 países y más de 100.000 empleados.

Uno de los pilares del crecimiento del grupo es Mercado Pago, la plataforma financiera digital que suma 78 millones de usuarios activos mensuales. Solo en 2025, la compañía gestionó la entrega de 2.400 millones de productos en toda la región.

A comienzos de 2026, Galperin dejó su rol como CEO para asumir la presidencia de la empresa, en una transición que marcó un nuevo capítulo en la historia del gigante tecnológico. Aunque su patrimonio registró una leve baja respecto de años anteriores, continúa entre los empresarios más ricos del país.

En el puesto 837 a nivel global aparece Alejandro Bulgheroni, con 5.100 millones de dólares. Ocupa un rol central en Pan American Energy Group (PAE), donde controla el 25 por ciento del paquete accionario. Esta es la petrolera privada más grande de Argentina, con protagonismo en la producción, refinación y comercialización de combustibles a través de Axion Energy.

Eduardo Eurnekian y el negocio global de los aeropuertos

Otra de las grandes fortunas argentinas es la de Eduardo Eurnekian, que figura en el puesto 891 del ranking mundial con un patrimonio estimado en 4.800 millones de dólares.

Eurnekian es el propietario de Corporación América, el holding que administra 53 aeropuertos en distintos países y que desde 2018 cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La expansión del grupo incluyó diversas áreas de negocio. Entre ellas se destacan Compañía General de Combustibles (CGC) en el sector energético, Unitec Bio en biocombustibles y Helport en construcción e infraestructura.

I5JMV62KNZGIHAEMYMPUJ7FEHI Eduardo Eurnekian continúa activo en el mundo empresarial, expandiendo Corporación América y diversificando su holding en sectores clave como energía y construcción.

En el ámbito financiero, el empresario también incursionó en el sistema bancario con Wilobank, entidad digital que finalmente fue vendida a Ualá en 2022. A pesar de su avanzada edad, Eurnekian mantiene una participación activa en los negocios del grupo.

Eduardo Costantini y el negocio inmobiliario de alto valor

El ranking también incluye a Eduardo Costantini, fundador de Consultatio, quien aparece en el puesto 2858 con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares.

Es uno de los principales referentes del desarrollo inmobiliario en Argentina. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentran Nordelta y Puertos, dos grandes urbanizaciones en la provincia de Buenos Aires.

Su actividad también se expandió a Estados Unidos con desarrollos de lujo como Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami, este último con una valuación cercana a 700 millones de dólares.

LHE7EVWXUJHPLPMUP3T5BVWY5M Eduardo Costantini impulsa proyectos inmobiliarios y financieros en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, consolidando su presencia como referente del sector.

La estructura del grupo se fortaleció con la adquisición de TPCG Group Ltd., lo que permitió la creación de Consultatio-TPCG, uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay.

Además de su actividad empresarial, Costantini impulsó proyectos culturales relevantes, entre ellos la fundación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Cómo evolucionaron las fortunas de los empresarios argentinos

El análisis del ranking muestra cambios en los patrimonios y en las posiciones globales de los empresarios argentinos. En este contexto, Paolo Rocca se consolida como el argentino más rico, desplazando a Marcos Galperin, cuya fortuna registró una leve caída respecto del año anterior.

En paralelo, Alejandro Bulgheroni mejoró su patrimonio, mientras que Eduardo Eurnekian registró un crecimiento importante en el valor de sus activos. Por su parte, Costantini y otros empresarios experimentaron descensos en el valor de sus fortunas.

Los sectores que explican las grandes fortunas argentinas

Las principales fortunas argentinas comparten un rasgo en común: la diversificación de sus negocios en distintos sectores estratégicos.

Techint lidera en industria pesada e infraestructura.

Mercado Libre domina el ecosistema tecnológico y de comercio electrónico en América Latina.

Pan American Energy mantiene un rol central en hidrocarburos y energías alternativas.

Corporación América se posiciona en el negocio aeroportuario y energético.

Consultatio consolida su presencia en el desarrollo inmobiliario y los servicios financieros.

Empresarios argentinos con presencia global

Más allá del volumen de sus patrimonios, estos empresarios se destacan por la proyección internacional de sus compañías y la capacidad para operar en múltiples mercados.

Las inversiones en energías renovables, tecnología financiera, infraestructura y servicios digitales marcan el rumbo de las grandes compañías vinculadas a estas fortunas. El ranking global permite observar cómo los conglomerados empresariales argentinos lograron consolidarse en mercados estratégicos, expandiendo sus operaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa.