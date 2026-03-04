Las millonarias vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por Tokio, comidas exóticas y lujo

La intérprete de “La_Original.mp3” también mostró parte de su look para el paseo: una chaqueta negra oversize con detalles metálicos, minifalda de cuadros en tonos grises, medias negras opacas y zapatillas deportivas de suela gruesa. Completó el outfit con un bolso negro al hombro.

Por su parte, Duki compartió un video caminando por el famoso cruce peatonal de Shibuya, uno de los más transitados del mundo, donde en cada cambio de semáforo pueden cruzar cerca de 2.500 personas al mismo tiempo.

Mientras se grababa entre la multitud, el rapero lanzó una frase que hizo reír a sus seguidores: “Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Yo sé karate”. El comentario fue una referencia a un video viral de Arcángel grabado en ese mismo país.

Antes de esta escapada asiática, la pareja había sido noticia por su presencia en la Semana de la Moda de Milán, donde participaron del desfile de Moschino y del show de GCDS, consolidando su creciente presencia internacional tanto en la música como en el mundo de la moda.

Con qué músicos grabó Emilia Mernes la canción del mundial 2026

Emilia Mernes junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi cantan el tema del Mundial 2026 "Somos más". Este himno acompañará la cobertura de la cadena estadounidense Telemundo durante el gran torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.



La canción "Somos Más" refleja el espíritu latino que unirá a millones de fanáticos durante el mundial. Para la cantante, el fútbol es mucho más que un deporte o juego. El fútbol significa familia, amigos, mate y asado, constituye una manera de compartir.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Este torneo será histórico por su formato más extenso, ya que incluye 48 selecciones y 104 partidos. La edición próxima será la primera que se realice en tres naciones anfitrionas simultáneamente.



El campeonato se desarrollará en 16 sedes diferentes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Este gran número de equipos y encuentros constituye el formato más amplio hasta ahora. La competición promete ser memorable por su escala geográfica y deportiva sin precedentes.