Polémica por el revalúo inmobiliario: las claves para entender el conflicto entre Rodríguez Larreta y la AFIP

La decisión de la AFIP es volver a utilizar la fórmula que estuvo vigente en CABA hasta el 2018 para el revalúo inmobiliario y, de esta manera, aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales que establece un pago en relación a la valuación total del patrimonio para cada período fiscal a partir de un monto mínimo.

¿Por qué sólo aumentará el valor fiscal de las propiedades de Ciudad?

Ahora bien: esa modificación sólo se aplicará en la Ciudad de Buenos Aires, ya que según explicó Marcó del Pont en el Senado, en otros distritos "no existen los indicadores” que utiliza la Capital Federal, por lo cual manifestó que “la forma más virtuosa de avanzar es progresivamente”.

El objetivo del Gobierno es "apuntalar los ingresos tributarios a partir de los sectores de mayor capacidad contributiva". "Se busca homogeneizar las valuaciones fiscales ya que la heterogeneidad que existe hoy supone un componente de inequidad", señaló.

¿Cómo es la fórmula de revalúo fiscal de la Ciudad?

En el 2012, la Ciudad modificó su índice y creó uno específico que se basó en la valuación fiscal multiplicada por cuatro. En 2013, la AFIP adoptó esa referencia y la aplicó para la valuación para determinar Bienes Personales. Pero luego en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la entidad fiscal dejó sin efecto esa fórmula.

La ley del Impuesto sobre los Bienes Personales indica que para la valuación de las propiedades debe tomarse el mayor valor entre la valuación fiscal de la propiedad y el precio de origen, es decir, el de la escritura, con un 2% de descuento. La particularidad de CABA es que su fórmula toma el valor fiscal a partir de la tasa de ABL, que figura como Valuación Fiscal Homogénea (VFH).

En esa "boleta" también está la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC), un índice de referencia para determinar el cálculo de tributos. Para la AGIP, la entidad recaudadora porteña, se trata de un instrumento que “permite mantener uniformes y homogéneas las valuaciones técnicas, sin afectar la base imponible para otros impuestos”.

Ese número es 4. Por lo tanto, con la decisión de la AFIP de volver a la fórmula que se mantuvo vigente hasta 2018, la nueva interpretación es que el valor fiscal deje de ser equivalente a la VFH y en cambio, debe ser multiplicada por la USC, es decir, por 4.

marcó del pont1.jpg Marcó del Pont explicó por qué las modificaciones sobre el valor fiscal de las propiedades sólo aplicarán a la Ciudad de Buenos Aires

¿A quiénes alcanzará la decisión de AFIP?

Los dueños de inmuebles que están alcanzados por Bienes Personales se verán afectados. Hoy el monto mínimo aplicable al período fiscal 2021 está en $6 millones pero en caso de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación, o sea, viviendas, el límite del valor fiscal tiene que ser igual o inferior a $30 millones. En ambos casos sólo se tributo en excedente a ese monto.

Según Larreta, la disposición de la AFIP afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.

La respuesta de Marcó del Pont no se hizo esperar y la titular de la AFIP aseguró que en la actualidad "los valores fiscales de los inmuebles a nivel país representan, en promedio, entre el 5% y 7% de su valor real, dando lugar a una importante subvaluación que erosiona la base imponible de uno de los tributos más progresivos que tiene la Argentina”.

“Sin perjuicio de mis primeras impresiones sobre el tema, di intervención a las áreas especializadas para que el jefe de Gobierno reciba la respuesta técnica formal que corresponde. No puedo más que celebrar el llamado al diálogo que hace Larreta en su nota, pero me atrevo a dudar de su confianza en el consenso dado que la Ciudad de Buenos Aires no firmó el Consenso Fiscal. Nuestro gobierno, en cambio, está abierto a sumarlo para avanzar en una articulación favorable para todas y todos los argentinos”, concluyó.