Diálogos con José Tasa

Periodista: Qué sangría en los bonos en pesos...

José Tasa: Lo venimos anticipando. Recuerde cuando advertimos en este mismo espacio que el porcentaje de refinanciación de los bonos emitidos por Guzmán iba disminuyendo. Para peor, el rojo fiscal es bastante mayor al previsto y los dólares de la soja se esfuman para pagar las importaciones de energía. El festival de bonos tiene un límite. Le va a costar al gobierno revertir este clima negativo en los inversores. Hubo una fuerte corrida de ahorristas sacando sus tenencias en fondos comunes de inversión para pasarse al dólar MEP o “contado con liqui”. La realidad es que la mala praxis tiene que ser muy mala para estar transitando este momento en mercados con la soja a u$s 640. Me extraña que en la situación actual del mercado Guzmán se vaya a Canadá a buscar inversiones cuando hay fuerte salida de fondos del país. Raro.

Periodista: ¿Puede haber reperfilamiento?

José Tasa: Deberían hacer muy mal las cosas para terminar de esa manera. Creo que el BCRA terminará emitiendo más para cumplir con los pagos. El problema será el dólar en la Bolsa. El viernes cerró a 227 pesos el "contado con liqui". No hay certezas de cuánto puede ser el rojo fiscal este año. El recorte a los subsidios de tarifas se quedó corto. Casi le diría que pueden aumentar en el cierre del año. El tipo de cambio oficial se queda rezagado contra la inflación. También las tasas de interés, que en teoría iban a ubicarse en un nivel más alto que la suba de precios. Iban a ser reales. Hay desequilibrios por donde lo mire.

Periodista: ¿Cómo ve la situación política de Guzmán?

José Tasa: Muy comprometida. Por la inflación pero además por cuanto está sucediendo en los mercados. La actividad económica se está estancando, mostrando un incremento del PBI que sólo se corresponde con el atraso estadístico que dejó el 2021 para este año. Las empresas facturan más pero no ganan más.

Periodista: ¿Y el tratamiento de leyes en el Congreso?

José Tasa: Estancado como la economía. En Diputados al gobierno le costará mucho sumar votos para aprobar el proyecto de Renta Inesperada. Si en Juntos por el Cambio ningún legislador se va de vacaciones a Disney o a casamientos de familiares en Europa (como sucediera en diciembre de 2021 con el incremento en Bienes Personales que logró aprobar el kirchnerismo), es imposible prácticamente que avance. Lo mismo sucede con el blanqueo que impulsa el Frente de Todos para pagarle la deuda al FMI. Del otro lado del mostrador, Juntos por el Cambio no podrá aprobar el proyecto de Boleta Única en el Senado. Muy difícil. Para peor después está la alternativa del veto presidencial. Proyecto que avanza en una cámara se frena en la otra. Pero el fenómeno político de la semana fue el descenso en las encuestas de Milei. Cometió muchos errores en poco tiempo con sus declaraciones. Quienes lo rodean tampoco lo ayudan a dar seriedad a su candidatura.

Periodista: Para peor la inflación en Estados Unidos no cede...

José Tasa: Fue de 1% en mayo y la interanual de 8,6%, por encima de lo que esperaban los analistas de Wall Street. Esta semana se viene otra suba de tasas de la Reserva Federal de medio punto pero lo más importante será lo que diga Jerome Powell. El temor a que Estados Unidos ingrese en recesión es mayor tras la difusión de los datos de inflación. Hay que tener mucho cuidado.

Periodista: ¿Y el bitcoin?

José Tasa: Este fin de semana estuvo muy castigado. Hay una resistencia a la suba en u$s 32.000 pero el soporte a la baja está recién en 24.000 dólares.El último precio lo vi a u$s 27.700. Las perspectivas son complejas con la tasa subiendo en EE.UU. Hay una cautela generalizada entre inversores lo que espanta las apuestas a las cripto. En lo que va del año el oro subió 2,3%, mientras que el bitcoin perdió 37% y ether 54%. Claramente las cripto no son reserva de valor en crisis sino que se comportan como una acción tecnológica.