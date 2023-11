Quién es la directiva que recibió el reconocimiento a la "Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial 2023"

En esta oportunidad, la distinción la entregó Andrea Patrana, socia Líder de Diversidad de KPMG Argentina (Global Lead Sponsor de WCD), en representación del presidente y CEO de la firma, Néstor García, quien se encontraba de viaje.

“Agradezco a WCD que es una institución enorme, por darnos visibilidad y tenernos siempre presente, por darnos oportunidades para mostrar nuestro trabajo y para motivarnos en asumir responsabilidades en directorios externos”, dijo Tibessio.

Además, siguió: “Este reconocimiento me toca en un momento lindo, profesional y personal, pero también en un momento de la sociedad y el mundo bien complejo. Tenemos guerras irracionales, tristes, grietas, pobrezas y economías desbastadas, por lo que quiero hacer un llamado a la tolerancia en estos momentos. Y los líderes empresarios tenemos que seguir en la búsqueda constante de construir diálogos y consensos, necesitamos empresarios que sean íntegros”.

Más reconocimientos a mujeres empresarias

Por otra parte, durante la gala, se entregaron menciones especiales. La primera a Silvia Tenazinha, Head de Banca Comercial & Wealth Management de Santander Argentina, quien recibió la mención Especial por su Labor en Equidad de Género. “Desde que lanzamos esta iniciativa, bancarizamos a más de un millón de mujeres y dimos más de 90 mil millones de pesos a pymes lideradas por mujeres. Eso es inclusión financiera que empodera, nivela oportunidades, hace que las mujeres puedan tener su propio emprendimiento y llegar a directorios”, afirmó Tenazinha.

Por su parte, Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust, fue reconocida con la mención Especial a la Revelación en Innovación. “En los últimos 3 años perseguí la ilusión de trabajar en soluciones financieras que fueran más integrales, creativas, superadoras; y encontré una forma de poder vincular los temas de inversiones con el cuidado del planeta y de las personas, de diversidad en la gestión, de ética en los negocios, de integridad, y demostrar que estos conceptos son la base de inversiones rentables, que preservan el valor de las empresas”, expresó Tolaba.

Por su parte, eI “Reconocimiento a la Trayectoria” fue para Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero GST. Luego de agradecer la distinción, indicó que “WCD es un gran lugar de networking y parte de nuestro trabajo es abrir espacios para la equidad que no es solamente la de género. Me llevo la responsabilidad de no solo representar a las empresas donde uno trabaja, sino también de ser parte del camino para ayudar a construir equidad”.

Sobre el trabajo de la WCD

Estos premios de WCD Capítulo Argentina surgen de las nominaciones presentadas por la comunidad de negocios. Una vez terminado el período de postulación, un jurado calificado y diverso analiza las cuatro mujeres que más postulaciones recibieron y que son estudiadas en extensas reuniones de donde surge la ganadora.

El objetivo de la entidad es visibilizar a las mujeres de la alta dirección empresaria, generar iniciativas concretas en pos de la diversidad y la necesidad de que mejore la cantidad de mujeres que está en la conducción de las empresas.

“En estos 7 años del Capítulo Argentina de WCD nos propusimos poner el foco en que cada vez haya más mujeres en las conducciones de las empresas, darles visibilidad a las que ya ocupan cargo de liderazgo, llevando adelante acciones para que se mantengan en sus puestos y consigan llegar a nuevos roles; y tener un espacio de networking de calidad para desarrollar beneficios mutuos”, puntualizó Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina y Co-Chair de WCD Argentina.

Por su parte, Gabriela Terminielli, directora de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y también Co-Chair de WCD Argentina, remarcó que “después de un trabajo permanente tenemos en WCD 130 miembros, mujeres que trabajan para ese objetivo”. Finalmente, adelantó que el año que viene, en abril, “realizaremos en Buenos Aires la primera edición latinoamericana de 'WCD Americas Institute', que reunirá a destacadas líderes para abordar los desafíos de los directorios en la región".