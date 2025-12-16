"Dejame dudar": el comentario filoso de Wanda Nara que dejó expuesto a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

La conductora no dejó pasar la oportunidad y retrucó con humor: " Menos, entonces. Si el presi es Maxi en la lupita no hay platos de comida".

Más tarde, en su entrevista individual, Ian comentó: "No entiendo por qué piensa mal del presi, Wanda".

¿Cuál fue el blooper de Yanina Latorre que expuso a Wanda Nara y salpicó a Evangelina Anderson e Ian Lucas?

Contra todo pronóstico, y pese a que varios participantes habían llegado a reunir firmas para impedir su incorporación, Yanina Latorre logró finalmente concretar su esperado debut en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Dentro del estudio, el ambiente no fue el más cálido. Una gran parte de los concursantes considera que su presencia altera la dinámica grupal que venían construyendo desde el inicio. Muchos todavía le reprochan los comentarios punzantes que Yanina lanzó en televisión a lo largo de su trayectoria, frases que en su momento parecían simples chicanas, pero que ahora —con ella como colega de mesada— adquieren otra dimensión.

Los detalles de su primera jornada quedarán para otro capítulo, pero lo relevante es que, con Latorre en escena, la información nunca falta. Mientras relataba cómo había sido su debut, la panelista sacó a la luz el tema más comentado del reality: el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Desde adentro, resulta más sencillo confirmar si algo ocurre… y ella lo hizo.

El inconveniente no fue haber tocado el tema, sino que para despejar dudas recurrió directamente a Wanda Nara, con quien parece haber recompuesto la relación en el último tiempo. Lo que no debía hacer era contarlo —o, en todo caso, no revelar la fuente—. Sin embargo, se le escapó.

"Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda", dijo en SQP (América TV). Enseguida notó el error y se tapó la boca, arrepentida. Luego se lamentó: "Perdón, Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen, por favor. Perdón. No lo hice a propósito, se me escapó. Ya no sé cuándo estoy en vivo y cuándo no. Wanda, no te enojes".

Ya con el tema sobre la mesa, confesó qué consejo le dio a Ian: "Lo único que le dije al pibe fue: 'No te enamores'".