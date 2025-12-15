Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos: la palabra de ella en LAM

Este lunes Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) una noticia que generó gran repercusión: el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su esposa Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos.
Minutos después del anuncio, Maylin dialogó con el conductor y las angelitas y compartió detalles del embarazo. "Hoy cumplo tres meses. Es varón", expresó con alegría.
La futura mamá también contó que aún no tienen definido el nombre del bebé: "Estamos entre dos nombres, todavía no está cerrado. Tiene mucha injerencia la hija más chica de Horacio, así que estamos ahí. Es un nombre cortito".
En cuanto a la fecha estimada de parto, reveló: "Tengo fecha para el 30 de junio o 1 de julio".
Maylin se mostró emocionada al hablar del proceso que atravesaron para lograr el embarazo: "La verdad es que veníamos buscando, fue un proceso largo, bah, largo, en un año, tuvimos suerte. Estamos super agradecidos, es una bendición, los amigos felices, en mi casa somos muy familieros, tenemos muchos sobrinos, así que estaban esperando ya, tengo 40 años".
Consultada por Denise Dumas sobre cómo fue el momento en que se enteraron, relató: "Me hice varios tests de embarazo. Al principio, estábamos con la hija de él, entonces no podía decirlo y yo comenté: 'Aprobé el examen'. Queríamos esperar para contarlo".
Cabe recordar que Rodríguez Larreta estuvo casado durante dos décadas con Bárbara Diez de Tejada Benítez, con quien tuvo dos hijas, Serena y Paloma. Ese matrimonio se disolvió en 2020 y, dos años más tarde, el político confirmó su relación con Maylin, que ahora atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.
Milagros Maylin ocupó el cargo de secretaria de Bienestar Integral en la Ciudad de Buenos Aires y lleva varios años vinculada al ámbito de la gestión pública.
Con 40 años, Maylin, que reúne más de 108 mil seguidores en su perfil de Instagram es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral y además obtuvo un Magister en Administración de Empresas.
Su formación académica es amplia: cuenta con dos posgrados, uno realizado en la Universidad de San Andrés y otro en ESADE. A esto se suma una coincidencia personal con Larreta, ya que ambos comparten la misma pasión por Racing Club, el club de sus amores.