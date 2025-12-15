Las imágenes de José Alperovich con Marianela Mirra en medio de un nuevo problema de salud

Por último, cerró con un detalle sobre el lugar de atención: "Lo trasladaron, así que debe estar en el sanatorio al que va que tiene un amigo que es director".

Qué detalles reveló la familia de José Alperovich sobre su salud tras la urgente operación

Tras su boda con Marianela Mirra, José Alperovich debió ser operado de urgencia y rápidamente comenzaron a conocerse detalles sobre su estado de salud. Desde su círculo cercano confirmaron que el exgobernador de Tucumán padeció una apendicitis aguda que se manifestó pocas horas después de la celebración y que requirió una intervención inmediata.

El malestar apareció de manera súbita, con intensos dolores abdominales que encendieron las alarmas y motivaron su traslado sin demora al Hospital Italiano. Una vez allí, los profesionales determinaron que no había tiempo para esperar y resolvieron avanzar con la cirugía.

La información fue compartida por la propia familia con Ángel de Brito, quien en #ÁngelResponde (Bondi Live) confirmó que el procedimiento resultó exitoso: "Salió bien de la operación".

"Fue algo intestinal que le surgió de la nada, post casamiento", amplió la familia en diálogo con el conductor. Aunque la situación generó preocupación en un primer momento, el entorno se encargó de transmitir calma.

En paralelo, surgieron preguntas sobre la dinámica familiar tras la boda y durante la internación. Según relató el periodista, consultaron al hijo de Alperovich si mantenía algún tipo de vínculo con Mirra, pero el joven evitó dar mayores precisiones. Solo señaló que "toda la familia lo estamos acompañando" y agregó: "no me la crucé".