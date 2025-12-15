Las imágenes de José Alperovich con Marianela Mirra en medio de un nuevo problema de salud

Este lunes, en LAM (América TV), mostraron nuevas imágenes de José Alperovich acompañado por su flamante esposa, Marianela Mirra. La aparición pública generó sorpresa, ya que se trató de la primera vez que se los vio juntos tras su casamiento.
José Alperovich fue trasladado este lunes a un sanatorio por un problema de salud y apareció junto a su flamante esposa, Marianela Mirra.
Ángel de Brito fue el encargado de dar la noticia: "Tuvo hoy Alperovich algún problema de salud y fue trasladado a un sanatorio. Tenemos algunas imágenes y ahí se lo ve por primera vez con Marianela, su nueva esposa".
El periodista aclaró que el traslado se realizó bajo autorización judicial: "Con autorización judicial, por supuesto, dejó su hogar en Puerto Madero para un tratamiento médico".
Sobre la situación, De Brito agregó: "Ya se había hablado la otra vez de este tema. Mucha información, sinceramente, no hay porque la familia es muy reservada. Marianela no volvió a hablar más con nadie". El conductor también precisó el momento en que ocurrió: "Esto fue hace un rato, a la tarde".
Por último, cerró con un detalle sobre el lugar de atención: "Lo trasladaron, así que debe estar en el sanatorio al que va que tiene un amigo que es director".
Tras su boda con Marianela Mirra, José Alperovich debió ser operado de urgencia y rápidamente comenzaron a conocerse detalles sobre su estado de salud. Desde su círculo cercano confirmaron que el exgobernador de Tucumán padeció una apendicitis aguda que se manifestó pocas horas después de la celebración y que requirió una intervención inmediata.
El malestar apareció de manera súbita, con intensos dolores abdominales que encendieron las alarmas y motivaron su traslado sin demora al Hospital Italiano. Una vez allí, los profesionales determinaron que no había tiempo para esperar y resolvieron avanzar con la cirugía.
La información fue compartida por la propia familia con Ángel de Brito, quien en #ÁngelResponde (Bondi Live) confirmó que el procedimiento resultó exitoso: "Salió bien de la operación".
"Fue algo intestinal que le surgió de la nada, post casamiento", amplió la familia en diálogo con el conductor. Aunque la situación generó preocupación en un primer momento, el entorno se encargó de transmitir calma.
En paralelo, surgieron preguntas sobre la dinámica familiar tras la boda y durante la internación. Según relató el periodista, consultaron al hijo de Alperovich si mantenía algún tipo de vínculo con Mirra, pero el joven evitó dar mayores precisiones. Solo señaló que "toda la familia lo estamos acompañando" y agregó: "no me la crucé".