Sergio Massa defendió el canje de bonos: "Mi responsabilidad es estabilizar la economía"

Al fundamentar la decisión, Massa explicó que había "113" organismos públicos que "de manera descordinada, y muchas veces generando perjuicio al Estado, administraban la compra y venta de títulos, para una economía que necesita orden". "Eso es un problema", manifestó.

Al igual que lo planteó su vice, Gabriel Rubinstein, esta semana, Massa destacó que el canje de bonos bajará la deuda externa en 4 mil millones de dólares.

"Lo tomamos de distintas canastas y de alguna manera lo transformamos en menor deuda externa argentina. Le vamos a comunicar a la Bolsa de Nueva York para que esos bonos dejen de cotizar y dejen de ser vendidos en el sistema y así bajar el nivel de deuda", dijo.

Según Massa, el canje de bonos significa "un ordenamiento de la deuda pública dentro del Estado", con el que la ANSeS ganará "poco más de 2 mil millones de dólares".

Y respondió a las críticas "anticipadas" a la medida. "Cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto y el anexo. El no conocer detalles lleva a opiniones anticipadas. Y tampoco podemos tener falta de transparencia. A partir de ahora, ya no se pueden vender y comprar bonos a discreción; tienen que hacerlo en un marco regulado y utilizando como operador al BCRA. Es importante que tengamos un mecanismo que permita garantizar certidumbre y que las reglas económicas tengan un control centralizado y transparencia. Esto nos va a permitir profundizar el mercado de capitales argentino", señaló.

En ese contexto, recordó que asumió en agosto "en una situación súper delicada desde el punto de vista político y económico", con "dificultades para financiarnos", y aseveró: "Mi responsabilidad es estabilizar la economía para darle tranquilidad a la gente".

"Esta medida nos permite tener herramientas de trabajo para garantizar certidumbre; los dólares financieros juegan un papel en la lucha contra la inflación en la primera quincena de enero, los precios venían estabilizados, se produce el cambio de valor en los dólares financiero y automáticamente se produce un cambio en esos precios a partir de la segunda quincena", agregó.

El decreto sobre el canje de bonos

Este miércoles se conoció el decreto de necesidad y urgencia mediante el que el Gobierno propone a las entidades públicas un canje de bonos en dólares por títulos en pesos para contener las cotizaciones de dólares financieros.

El texto prevé en su artículo 3 que "las tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses identificados en el ANEXO II que se encuentren en poder de las Jurisdicciones, Entidades y Fondos alcanzados por las previsiones del artículo 1° deberán ser entregadas en canje al TESORO NACIONAL por los títulos públicos emitidos en virtud del artículo 5°".

"El presente decreto será de aplicación al SECTOR PÚBLICO NACIONAL, definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, y a los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados en dicho artículo", señaló el DNU respecto a quiénes estarán alcanzados.

Estos organismos estatales deberán "suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos a ser emitidos por el TESORO NACIONAL, bajo los términos y condiciones financieras de los instrumentos detallados en el ANEXO III (IF-2023-31337212-APN-SF#MEC), por un importe efectivo equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses".