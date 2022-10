La suba de septiembre se iba a reflejar en las boletas que los clientes recibirían en octubre. Pero todo se pasó un mes. La secretaría de Energía, Flavia Royón, explicó que la segmentación va a tener lugar “a partir de los consumos de octubre”.

Flavia Royón Secretaria de Energía.jpg La secretaría de Energía, Flavia Royón, confirmó que postergó el aumento de la luz. (Foto: Télam)

“Todos (los usuarios) deben inscribirse. Pero un alto porcentaje de personas no se inscribían porque no tuvieron información, no tienen conectividad o simplemente por desconocimiento. Para esto todavía no tenemos una fecha de corte, tenemos la idea que antes de fin de año, todos estén ya inscriptos”, afirmó Royón en AM 750.

Las boletas nuevas llegarán recién en noviembre. En principio, la medida aplicará para el servicio eléctrico, pero también se analiza si van a replicarlo en el gas natural por red.

Cómo será el aumento de tarifas

La secretaría de Energía definió tres niveles de ingresos para continuar o perder los subsidios. Los correspondientes a ingresos “altos” (quienes ganan más de $ 390.000 mensuales, o perciben menos pero quieren continuar con la posibilidad de comprar el dólar ahorro) irán perdiendo las subvenciones en las boletas de servicios públicos en tres tramos.

Los inscriptos quedaron segmentados de la siguiente manera:

433.470 usuarios de Nivel 1 (ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente)

(ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente) 5.627.097 usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos, mantienen los subsidios)

(ingresos bajos, mantienen los subsidios) 764.154 usuarios de Nivel 3 (ingresos medios, mantienen los subsidios)

“Desde Nación no tenemos las bases de datos de los usuarios, por eso dimos un poco más de tiempo para que se pueden identificar los usuarios no inscriptos. El objetivo es que hasta fin de año todos se inscriban”, reconoció Royón.

Además, la funcionaria afirmó que la línea del Gobierno es que la actualización de tarifas esté correlacionada con el coeficiente de variación salarial. "Este criterio se mantendrá el año que viene. Es difícil estimar en dinero cuánto será el aumento tarifario. Lo que sí sabemos es que serán aumentos accesibles".

Con la segmentación de tarifas, el Ministerio de Economía buscaba un ahorro fiscal en subsidios de $ 50.000 millones en los últimos cuatro meses del año ($ 47.500 millones en luz y gas y otros $ 2500 millones en agua), además de otro de $ 500.000 millones en todo 2023, equivalentes a 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Formulario RASE: qué necesito para completar el registro

rase.png "El objetivo es que hasta fin de año todos se inscriban en el RASE”, reconoció la ministra de Energía Flavia Royón.