Tiendamia cierra ronda de inversión por U$S 20 millones

La startup de origen uruguayo Tiendamia, que lidera el eCommerce transfronterizo de Estados Unidos a Latinoamérica, anunció una ronda de inversión por U$S 20 millones y alcanzó una valuación de U$S 80 millones. Esta Serie B fue realizada en su totalidad por el fondo de inversión Cartesian Capital Group que, además, ya comprometió otros U$S 10 millones para la expansión a futuro.