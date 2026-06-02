La inesperada confesión de Danelik sobre su encuentro íntimo con Brian Sarmiento en un hotel: "Era algo..."

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Así las cosas, recientemente la tucumana visitó el ciclo de stream que conduce Gastón Trezeguet, donde ahondaron sobre los pormenores de sus momentos de pasión con Brian. "Vos lo viste afuera, ¿entregó el tesorito o no Danelik?", consultó a puro eufemismo picante el también analista de Gran Hermano.

Con naturalidad y totalmente despreocupada, la rubia describió detalladamente lo que ocurrió aquella apasionada noche de lujuria con Sarmiento. "Si obvio estuve con él. Lo veníamos pateando hace mucho tiempo, era algo que iba a pasar. O sea, no es noticia", admitió.

Fue allí que Gastón expresó: "Me sorprendió que él quería en la casa de Gran Hermano", tras lo cual Danelik argumentó: "Brian se olvidaba de las cámaras, pero yo era algo que no podía, porque yo escucho todo. No quería enfrente de la cámara. Estaban grabando y pensaba que me iban a agarrar si me metía una mano".

En tanto, ya sobre el final de ese tramo de la charla, Trezeguet le planteó: "Ha venido gente que contó que le preguntaron a Brian y que él dijo que se quedó dormido". Con humor, la tucumana deslizó picante: "Si él dice que se quedó dormido, se quedó dormido", concluyó sugerente dando a entender todo lo contrario.

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Qué contó Danelik sobre su primera vez con Brian Sarmiento que sorprendió a todos

El romance que surgió entre Danelik y Brian Sarmiento dentro de Gran Hermano Generación Dorada continúa generando repercusión incluso después de haber quedado lejos de las cámaras del reality de Telefe. La relación, que comenzó a construirse durante la convivencia en la casa más famosa del país, siguió avanzando una vez finalizada esa etapa para ambos participantes.

Mientras el exfutbolista regresó recientemente al juego gracias al beneficio del Golden Ticket, la influencer tucumana volvió a referirse públicamente al vínculo que los une y reveló detalles de un momento muy esperado por ambos. Lo hizo durante su paso por La Jugada, el ciclo de streaming oficial de Telefe, donde respondió sin esquivar ninguna pregunta.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Danelik recordó cómo fue el primer encuentro íntimo que compartieron tras abandonar el programa. Al hablar sobre esa experiencia, aseguró que el resultado fue incluso mejor de lo que imaginaba. “Fue mejor de lo que esperaba”, afirmó, dejando en evidencia que la química que nació durante el reality se mantuvo intacta fuera de la casa.

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Más adelante, la ex participante explicó que antes de ese acercamiento hubo una conversación cargada de sentimientos y proyectos compartidos. “Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos”, contó sobre el clima que precedió a ese momento especial.

Sin embargo, una de las declaraciones que más repercusión tuvo en redes sociales fue una frase que lanzó entre risas al recordar aquella situación. Con total sinceridad y apelando al humor, confesó qué pensaba mientras escuchaba hablar al exjugador. “Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ‘acá me clavan’”, expresó, generando una inmediata reacción entre los seguidores del programa.

Por último, Danelik también se mostró sensible al hablar de la distancia que hoy los separa debido al regreso de Brian Sarmiento a la competencia. “Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando”, reveló. De esta manera, dejó en claro que el vínculo entre ambos continúa fortalecido y que la historia de amor que nació en Gran Hermano Generación Dorada sigue escribiendo nuevos capítulos.