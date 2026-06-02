El fuerte detalle en la autopsia de Agostina Vega que conmocionó a Moria Casán: "Terror"

Y siguió con su fuerte relato: "Una asfixia mecánica, ahorcamiento, después del abuso. Habría sido desmembrada con cuchillos de cocina. El cuerpo estaba muy dañado con elementos punzantes, algunos de los cuales se encontraron en la habitación limpios porque lavaron la habitación varias veces pero a través de luminol se pudo detectar".

Tras el fuerte relato de su compañero, la conductora cerró con una dura opinion en medio de la conmoción que le causó el crimen: "En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una cosa... Es una película de terror y es difícil de asimilar“, precisó la One.

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El remisero que lllevó a Agostina hizo una desgarradora confesión en lo de Moria Casán

Ariel, el chofer de auto que llevó a Agostina Vega la noche de su desaparición, habló tras el hallazgo del cuerpo de la niña, resultando un testimonio clave en la investigación.

Se trató de la última vez que se la vio a la menor antes de que se encontrara con Claudio Barrelier, el único detenido de la causa. El remisero fue quien luego contactó a la madre de la niña al enterarse por redes sociales de la intensa búsqueda de Agostina y le dio los detalles de lo que vio durante el viaje.

Desde el inicio del viaje me dio una sensación media extraña, porque es una niña y sube al auto y pide ser trasladada, me llamó mucho la atención”, recordó el remisero en La mañana con Moria.

Ariel comentó en ese sentido: “Le pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía y de dónde era. Ella me dijo que era nieta de Miguel, una persona que vive al frente. Me generó confianza porque le digo: ‘Ah, vos sos la hija de la Flaca’. ‘Sí’, me dice, ‘de Meli’. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la madre, que le iban a hacer una sorpresa para la mamá”, contó el chofer.

“Yo interpreté que podía ser una juntada entre amigos, que la iban a llevar a la madre. Después me entero de que la madre cumplía años en enero, o sea, la verdad que no sé cómo pudo este tipo para engañarla de esa manera”, manifestó el chofer en referencia a Barrelier.

“Estaba relajada, habló todo el camino. Ella no tenía ninguna actitud de estar asustada”, remarcó sobre cómo observó a la pequeña durante el trayecto del viaje.

El remisero explicó que un hombre se acercó al lugar de destino y pagó viaje de la niña pero que no contaba con el total del dinero.

"El viaje marcaba 11.300 y él me dice tengo 9.500, no tengo más. No me miraba a la cara y cuando lo miro le digo que eran 11.300. Y me dice te puedo dar un dólar que tenía. Abrió toda la billetera y no tenía más. Ahí la nena estaba parada al lado de él para irse", admitió.

Y luego explicó cómo se dio cuenta horas después de la desaparición de Agostina Vega: “Recién el otro día, cuando estaba el partido de Belgrano y River, logro ver a la cara de la nena en las redes sociales, que había desaparecido", reveló.