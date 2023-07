Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno pagará vencimientos con recursos de la CAF y yuanes

"Se va a pagar con fondos fondos de las CAF, con yuanes, y otras fuentes de financiamiento", aseguraron las fuentes gubernamentales.

Anoche se conoció que la CAF, en una movida inédita, aprobó para la Argentina un crédito de 1.000 millones de dólares.

Luego, fue la misma CAF que informó que el crédito de US$ 1.000 millones para Argentina, aprobado en una reunión extraordinaria de Directorio, servirá de "financiamiento puente" para que el país pueda cumplir con los vencimientos del FMI (FMI).

El crédito, considerado como un "depósito a corto plazo", será desembolsado al Banco Central (BCRA) para "apoyar" a la Argentina "a cubrir el pago del servicio de deuda que debe realizar en los próximos días al FMI", indicó el organismo multilateral con sede en Caracas.

Se volverán a utilizar yuanes para pagarle al FMI

En cuanto a los pagos en yuanes, ya se utilizó el recurso de activar parte del swap con China para hacer frente a los vencimientos de fines de junio con el FMI, donde el Gobierno decidió abonar los compromisos al organismo "sin usar dólares sino DEGs (Derechos Especiales de Giro) y yuanes", equivalentes a 2.700 millones de dólares, en tanto continuaban las negociaciones para reformular el acuerdo.

Así, luego de más de tres meses, el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron finalmente un acuerdo técnico para reformular el programa vigente, y Argentina recibirá un desembolso de US$ 7.500 millones una vez que el directorio del organismo multilateral lo apruebe formalmente.

Los detalles del acuerdo con el FMI

El acuerdo incorporó el impacto de la sequía, y en particular hubo una importante relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los US$ 8.000 millones de acumulación neta a apenas US$ 1.000 millones para todo 2023.

Massa aseguró ayer en San Juan que el nuevo acuerdo con el FMI "nos permite recorrer la segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia".

Una vez que el directorio apruebe y considere formalmente finalizadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a cerca de 7.500 millones de dólares y se espera que la próxima revisión (la séptima del programa) tenga lugar en noviembre, según lo anticipado por el Fondo, cuando en el programa original estaba prevista para principios del año próximo.