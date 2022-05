Tras la prohibición del Banco Central sobre las criptomonedas, ¿qué va a pasar con los que ya invirtieron en esos activos?

¿Qué pasará el dinero invertido?

El banco Galicia difundió un comunicado en donde informa que devolverá el total de las inversiones realizadas en criptomonedas más una compensación extra por haber confiado en ellos. Ariel H. Sanchez, Gerente de Productos de Inversión de la entidad, puntualizó que la decisión responde a "reforzar su compromiso con el principal activo que tenemos: la confianza de nuestros clientes”.

"Tal como lo indica la Comunicación A7506 del Banco Central que, por normativa, resuelve que las entidades financieras no pueden ejecutar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, en Banco Galicia se ha dado de baja la operatoria con criptoactivos desde Online Banking", indica el documento, mientras asegura que "proceden con la mayor rapidez y sencillez" posible.

Ignacio Carballo, Crypto & Alternative Finance lead en AMI (USA), dijo en diálogo con A24.com que "se entiende que el resto de las instituciones, como Brubank, harán prácticamente lo mismo y el dinero va a ser devuelto".

BTC Candados - Foto de Ewan Kennedy en Pexels.jpg El Banco Galicia ya comunicó que devolverá la inversión con una compensación extra.

De hecho, "los bancos que habilitaron el otro día su compra y están en "friends and family" ya anunciaron que no lo pueden hacer por la comunicación que mandó el Central.

Respecto al dinero que se había movilizado hasta el momento en que salió la restricción, el especialista sostuvo "se ha dejado entrever que no fue algo descomunal, sino más bien micro inversiones. Lo que quieren transmitir es que no les va a generar un prejuicio financiero enorme a las entidades".

Por su parte, Santiago Mora, abogado y especialista en criptomonedas, analizó a a24.com: "Si me preguntas el riesgo o perjuicio a quienes tienen cripto, la respuesta es ninguno. Si tenes activos digitales y la banca los banea (restringe), no importa porque las plataformas son descentralizadas y es como si no los tuvieras en ningún país".

Y amplió: "A la hora de monetizarlas, las operaciones son difíciles de rastrear".

¿La medida afecta a las billeteras virtuales y fintech?

La medida impuesta por el Banco Central alcanza a las entidades financieras reguladas. Es decir, no afecta a las billeteras virtuales de las fintech que podrán seguir ofreciendo activos digitales.

"De momento y por lo que se esta dejando entrever, no se verían afectadas. Siendo que en este país aparece una nueva normativa de la noche a la mañana, nada es seguro. Están todos un poco a la espera de ver si pasa algo nuevo", indicó Carballo.

billeteras virtuales criptomonedas.png La medida no afectará a las billeteras virtuales ni fintech (Crédito: Tecnobits).

Las intenciones detrás de la prohibición del Banco Central

Santiago Mora analizó la medida para A24.com señaló que "el objetivo que tienen ellos es evitar la fuga de capitales a través de las criptomonedas, las wallets, las exchanges. Es la razón por la cual están entorpeciendo y tratando de regular acciones que se hagan con estos activos".

Sin embargo, enfatizó que para los gobiernos no sólo es muy difícil de controlar las operaciones de esta índoles, sino también que su poder de fuego es limitado: "Hay una facilidad con que se hacen la transferencia de activos entre billeteras, que funcionarios no capitalistas les incomoda".

Teniendo en cuenta que la legislación en el mundo "está muy cruda", el experto sostuvo que "lo que pueda hacer la banca central de los distintos países para evitar el intercambio de criptomonedas es muy poco". Y graficó: "Cuando compras, por ejemplo, a través de la plataforma Binance, tenes dos alternativas. La primera es adquirir los activos directamente en la plataforma. Entonces, si yo tengo asociada mis cuentas bancarias, al hacer un movimiento la entidad financiera podría decirme que no puedo hacer esa transacción".

"Eso es lo máximo que me puede suceder. Pero si ocurre, sencillamente no le compro a la plataforma sino que hago una transacción "peer to peer" -de persona a persona- . Es decir, pago de cuenta bancaria a cuenta bancaria, y luego se transfieren las criptomonedas en la plataforma", detalló Mora.

Criptomonedas Bitcoin.jpg Especialistas del mundo crypto resaltaron la señal negativa que dan al mercado las medidas como la que oficializó el BCRA.

Cepo a las criptomonedas: ¿qué efectos genera?

"Es una iniciativa negativa que demuestra que frente a lo que no se comprende o a lo nuevo, el primer paso es prohibirlo. Y cuando uno prohíbe, elimina de raíz todo riesgo que se pueda generar pero también se elimina todo el potencial positivo que esto tiene", manifestó Ignacio Carballo.

Y continuó: "Lo que estamos viendo es una revolución crypto y lo que es infraestructura de pagos en esta moneda esta siendo un fenómeno global, imparable que esta llevando a eficientizar los sistemas financieros. Es una medida absolutamente negativa que no justifica esta postura tan extrema".

En esta línea, vale recordar que en otros países ya se está virando al uso de estas monedas: El Salvador la tiene como moneda de curso legal, en Estados Unidos hay gran avanzada de Paypal, en Suiza el BBVA, en Brasil de Mercado Pago. Incluso, el letrado contó que hay gobiernos europeos que están optando por reservas en stablecoins, que cotizan 1 a 1 con el dólar.

"Tarde o temprano, los países que no se adapten, sumen o permitan la migración hacia las criptomonedas son países que van a ir quedando relegados", concluyó Mora.