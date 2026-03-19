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El FMI destacó que el nuevo rol exportador de la Argentina la ayudó a amortiguar el golpe de la suba del petróleo y el gas

En su habitual ronda de preguntas del FMI, la vocera del organismo ponderó que la economía argentina "resiste" bien hasta el momento la crisis mundial por el petróleo y la energía. El cambio en una matriz energética es la clave para esta favorable situación del momento.

La Argentina cambió su perfil en materia energética y eso lo ayuda en esta crisis por la guerra

La Argentina cambió su perfil en materia energética y eso lo ayuda en esta crisis por la guerra, para el FMI. (Foto: Gentileza G7)

"Hasta el momento, la Argentina resistió este impacto relativamente bien", dijo la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio de la crisis mundial del petróleo y el gas por la guerra de Medio Oriente, la Argentina recibió un gran respaldo del organismo. El FMI destacó que la Argentina comienza a mostrar señales de mayor resiliencia frente a shocks externos, impulsada por el crecimiento del sector energético y el aumento de las exportaciones de hidrocarburos.

Leé también El precio del petróleo y el gas sigue subiendo ante una nueva escalada bélica en Medio Oriente
Israel y EE.UU. atacaron las refinerias de South Pars, en el Golfo Pérsico. Irán . (Foto: Gentileza bloximages)

Al comenzar a hablar sobre la crisis mundial por el petróleo y el gas y cómo encuentra a la Argentina, la portavoz del FMI, Julie Kozack, señaló: "En las últimas dos semanas, el entorno global se volvió más desafiante debido al conflicto en Medio Oriente".

Fue ahí donde ponderó la capacidad de "resistencia" del país: "Ahora es un exportador neto de energía“, indicó la directora de Comunicación del FMI, lo que beneficia a las arcas del país porque así ingresan más divisas al poder exportar los recursos que el mundo necesita y que en el Golfo Pérsico están virtualmente estancados.

Según el análisis del organismo, el desarrollo de recursos como Vaca Muerta permitió mejorar la balanza energética, generando un flujo creciente de divisas que actúa como “amortiguador” ante crisis internacionales. En un contexto global marcado por la volatilidad y los conflictos geopolíticos, esta situación posiciona al país en una situación más sólida que en ciclos anteriores.

El informe remarca que la suba del precio del petróleo y el gas, sumada al incremento de la producción, fortalece las cuentas externas y contribuye a reducir la vulnerabilidad estructural de la economía argentina. Incluso, distintos análisis coinciden en que un aumento del precio del crudo puede traducirse en mayores exportaciones y mejora del superávit comercial energético .

Sin embargo, el FMI advirtió sobre un riesgo permanente de la economía nacional. La persistencia de factores adversos externos - y esta crisis en Medio Oriente es muy grave - pueden tener finalmente repercusión en el punto álgido de nuestra economía. La inflación.

Por eso, Kozack recordó que el encarecimiento global de la energía puede trasladarse a precios internos y presionar sobre la inflación, y por lo tanto, el organismo considera que el desafío será consolidar estos avances con políticas macroeconómicas consistentes y una mayor acumulación de reservas, clave para sostener la estabilidad.

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FMI: "Argentina pudo abordar bastante bien el shock"

Esas fueron las palabras de la vocera del FMI cuando se le preguntó por la situación internacional y el impacto en nuestra economía. Pata Julie Kozack, en solo 4 años hubo un cambio cualitativo muy importante que lo explica.

"Ahora la Argentina es un exportador neto de energía. Cuando en 2022 fue el anterior shock de precios internacionales, la Argentina era un importador neto de energía. En cambio, esta vez, es un exportador neto de energía", explicó Kozack.

También remarcó que entre esos dos procesos diferentes, se generó un recurso de divisas a favor del país. "Hubo 8.000 millones de dólares por petróleo y gas como ingresos en el año pasado", puntualizó.

Es por eso, que la funcionaria del Fondo destacó que por el momento, nuestro país esta resistiendo bastante bien el problema que la guerra de Medio Oriente provoca en todo el mundo.

La revisión de las cuentas y la atención por la inflación

Como siempre lo pone de manifisto, Kozack destacó la continua colaboración de los equipos del FMI con el equipo económico argentino. También exaltó la compra de divisas y aumento de reservas por parte del Banco Central. Fue entonces cuando hizo un breve comentario sobre las leyes que acaba de votar el Congreso y que buscaba el Gobierno, como la reforma laboral, para tener otros instrumentos para generar empleo. Se refirió además a lo que ya Kristalina Georgieva había advertido como un temor para la economía mundial: la continuidad de los conflictos y su efecto global en el alza de precios y en la inflación. Un temas siempre sensible para el país.

Kozack tiene una costumbre: escucha todas las preguntas sobre cada país y luego, da una respuesta general para cada uno. Para el caso argentino cerró diciendo: "Hay ahora una diferencia muy grande con relación al último shock de los precios mundiales (por el sesgo exportador de energía). Es algo que brinda in factor atenuante importante para la economía del país".

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