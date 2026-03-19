Subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas en medio de la tensión global por la guerra
Los papeles nacionales del sector energético operaron al alza en Nueva York, mientras que, en el mercado cambiario, el dólar oficial se ubicó en $1415.
Subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas en medio de la tensión global por la guerra.
La creciente volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente volvió a impactar en los mercados y elevó el riesgo país argentino por encima de los 630 puntos básicos. Este escenario se da en medio de la incertidumbre financiera global provocada por el conflicto bélico.
El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 632 puntos, impulsado por la caída de los bonos soberanos en el exterior, que registraron retrocesos de hasta 1%.
Mientras los títulos de deuda mostraron debilidad, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con subas. El sector energético encabezó las ganancias, con YPF avanzando 7,1%, Edenor 4,7% y Transportadora de Gas del Sur 4%.
En la plaza local, el índice S&P Merval subió 0,9% en pesos y 1% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación, reflejando un mejor desempeño de las acciones frente a la deuda.
Dólar hoy: cómo operan el oficial, el MEP y el CCL
En el mercado cambiario, el dólar oficial se ubicó en $1415 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, los dólares financieros mostraron una leve baja: el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1469,23, mientras que el dólar MEP se negoció en $1420,44.
Petróleo arriba de US$110 y salto del gas natural
La escalada del conflicto también impacta en los precios internacionales de la energía. El barril de petróleo superó los US$110, mientras que el gas natural registró un fuerte aumento del 24% y más que duplicó su valor desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
El crudo Brent cotizaba a US$112,57, mientras que el gas natural alcanzaba los US$3,23. Por su parte, el petróleo estadounidense WTI operó en US$96,68 por barril.
El rol clave del estrecho de Ormuz en la crisis energética
El alza de los precios se explica en gran parte por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía estratégica por donde circula más del 20% del petróleo y gas del mundo.
Desde el inicio del conflicto, más de 20 embarcaciones fueron atacadas en la zona. Por este paso marítimo transitan diariamente unos 19 millones de barriles de crudo, provenientes de países clave como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
La tensión en este punto crítico del comercio energético global mantiene en alerta a los mercados y presiona tanto a los precios como a los indicadores financieros de economías emergentes como la Argentina.