Subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas en medio de la tensión global por la guerra. 

Dólar hoy: cómo operan el oficial, el MEP y el CCL

En el mercado cambiario, el dólar oficial se ubicó en $1415 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, los dólares financieros mostraron una leve baja: el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1469,23, mientras que el dólar MEP se negoció en $1420,44.

Billete 2 dólares 3 En el mercado cambiario, el dólar oficial se ubicó en $1415.

Petróleo arriba de US$110 y salto del gas natural

La escalada del conflicto también impacta en los precios internacionales de la energía. El barril de petróleo superó los US$110, mientras que el gas natural registró un fuerte aumento del 24% y más que duplicó su valor desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

El crudo Brent cotizaba a US$112,57, mientras que el gas natural alcanzaba los US$3,23. Por su parte, el petróleo estadounidense WTI operó en US$96,68 por barril.

G2HZO2VYYBEI5HWSVWSESJBR5Y Humo sobre la refinería Bapco en Bahréin tras un ataque el 9 de marzo. Dos semanas después, los ataques iraníes.

El rol clave del estrecho de Ormuz en la crisis energética

El alza de los precios se explica en gran parte por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía estratégica por donde circula más del 20% del petróleo y gas del mundo.

Desde el inicio del conflicto, más de 20 embarcaciones fueron atacadas en la zona. Por este paso marítimo transitan diariamente unos 19 millones de barriles de crudo, provenientes de países clave como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La tensión en este punto crítico del comercio energético global mantiene en alerta a los mercados y presiona tanto a los precios como a los indicadores financieros de economías emergentes como la Argentina.